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Tom Holland como Peter Parker en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)
Tom Holland como Peter Parker en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)
Por Agencia EFE

Con tan solo siete días en cartelera ‘Spider-Man: Brand New Day’ se convirtió en la película más taquillera de 2026, tras recaudar 1.155 millones de dólares a nivel internacional, según informa la revista Variety.

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