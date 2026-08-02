“Spider-Man: Brand New Day” se convierte en uno de los mejores estrenos de la historia. (Captura de video de Instagram / @tomholland2013)
“Spider-Man: Brand New Day” se convierte en uno de los mejores estrenos de la historia. (Captura de video de Instagram / @tomholland2013)
Por Redacción EC

El estreno de “Spider-Man: Brand New Day” arrasa la taquilla mundial desde el primer día. La nueva entrega del héroe arácnido, protagonizada por Tom Holland, consiguió uno de récords más exitosos de la historia del cine al reunir cerca de 927 millones de dólares a nivel global durante su primer fin de semana.

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