El estreno de “Spider-Man: Brand New Day” arrasa la taquilla mundial desde el primer día. La nueva entrega del héroe arácnido, protagonizada por Tom Holland, consiguió uno de récords más exitosos de la historia del cine al reunir cerca de 927 millones de dólares a nivel global durante su primer fin de semana.

El éxito de la nueva entrega de Marvel demuestra que Spider-Man continúa siendo una de las franquicias más importantes de la industria cinematográfica. El largometraje logró captar la atención de millones de espectadores en el mundo y se acercó a la los 1,000 millones de dólares, un objetivo que pocas películas alcanzan en sus primeras semanas de estreno.

La película alcanzó una recaudación mundial de 927 millones de dólares durante su primer fin de semana. De ese total, 355 millones de dólares corresponden a los ingresos en Estados Unidos y Canadá, donde quedó muy cerca de superar el récord de “Avengers: Endgame”, que en 2019 inició su recorrido comercial con 357 millones de dólares en el mercado norteamericano. Sin embargo, los números de “Spider-Man: Brand New Day” todavía mantienen a la expectativa la posibilidad de marcar un hito histórico.

Tom Holland como Peter Parker en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)

Aunque a nivel mundial, “Spider-Man: Brand New Day” tiene complicado superar a “Avengers: Endgame”, que alcanzó 1.223 millones de dólares en su primer fin de semana. Frente a los 927 millones de la nueva película del Tom Holland, la diferencia sigue siendo demasiado amplia.

Sobre la nueva película de Spider-Man

La película marca el regreso de Tom Holland como ‘Peter Parker’ en una nueva etapa del personaje, luego de los acontecimientos de “Spider-Man: No Way Home”. A diferencia de la anterior aventura, centrada en el multiverso, esta producción apuesta por una historia más enfocada en los desafíos personales del protagonista y su vida como protector de Nueva York.

Además de Tom Holland, la película cuenta con la participación de figuras conocidas dentro del universo Marvel, entre ellas Zendaya como ‘MJ’ y Jon Bernthal interpretando nuevamente a ‘Punisher’.

El éxito de “Spider-Man: Brand New Day” también representa un impulso importante para Marvel Studios y Sony Pictures, compañías que han encontrado en el personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko una de sus mayores fuentes de ingresos. La saga protagonizada por Tom Holland se consolida así como una de las líneas cinematográficas más rentables del universo de superhéroes.