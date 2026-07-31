Tom Holland como Peter Parker en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)
Tom Holland como Peter Parker en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)
Por Paolo Valdivia

El arácnido volvió a demostrar su poder de convocatoria en las salas de cine. “Spider-Man: Un Nuevo Día”, la esperada entrega del universo cinematográfico del superhéroe, hizo historia en Perú al registrar el opening day más taquillero de todos los tiempos.

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