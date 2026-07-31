El arácnido volvió a demostrar su poder de convocatoria en las salas de cine. “Spider-Man: Un Nuevo Día”, la esperada entrega del universo cinematográfico del superhéroe, hizo historia en Perú al registrar el opening day más taquillero de todos los tiempos.

El fenómeno cinematográfico se convirtió de inmediato en el estreno más grande del año en la cartelera nacional, superando las expectativas del sector y marcando un hito sin precedentes para las cadenas de cine del país.

#TaquillaPerú En solo dos días "Spider-Man: Un Nuevo Día" ya superó los 610 mil espectadores.



Debería entrar al Club del Millón durante el sábado.



Una salvajada pic.twitter.com/ANHTvLZHvf — Maykoll Calderón (@SoyAlPacine) July 31, 2026

Salas Llenas y Fiebre de Fans en Todo el País

Desde las primeras funciones del miércoles 29 de julio, miles de espectadores de distintas ciudades se congregaron para presenciar el esperado regreso de Peter Parker a la pantalla grande. La respuesta masiva provocó que numerosos complejos de cine reportaran funciones con entradas totalmente agotadas desde tempranas horas.

Fanáticos vestidos con trajes del héroe, familias completas y seguidores del género abarrotaron los cines, consolidando una jornada festiva que reafirma la enorme popularidad del personaje en el público peruano.

Un Éxito que Promete Seguir Haciendo Historia

El extraordinario recibimiento de este primer día es solo el comienzo de lo que apunta a ser una de las campañas de taquilla más exitosas registradas en Perú. Con récords ya batidos desde su arranque y un entusiasmo de la audiencia que sigue en aumento, la película continúa proyectándose de forma exclusiva en cines a nivel nacional, lista para seguir rompiendo marcas función tras función.

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