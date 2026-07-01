El astro del fútbol mundial vuelve a sacudir las redes sociales, pero esta vez lejos de las canchas. El día de ayer, Lionel Messi sorprendió a millones de fanáticos al protagonizar un espectacular comercial para promocionar la esperada película “Spider-Man: Brand New Day”. En el anuncio, un sorprendido Peter Parker atiende una modesta tienda en Queens cuando el mismísimo Messi ingresa al local buscándolo. Acto seguido, el joven se calza el traje del héroe arácnido para conocer a su ídolo e incluso lo invita a balancearse por los rascacielos de Nueva York.

A pesar de la espectacularidad del despliegue visual, la participación del ‘10′ de la Selección Argentina es algo poco común y esto ha hecho que muchas personas se pregunten cuánto ha cobrado Messi por participar en este comercial.

¿Cuánto cobró Lionel Messi por el tráiler de “Spider-Man”?

Las especulaciones sobre el millonario contrato cobraron fuerza tras un análisis del especialista en marketing, Agustín Mario Giménez, en su cuenta de X (antes Twitter). El experto desglosó el acting del argentino con una mirada afilada sobre las ganancias estimadas para una campaña de esta magnitud de la mano de Sony Pictures.

El guion completo de Messi en el teaser de Spider-Man:

"Sí". "Spiderman". "Sí". "Sí". "¿Cómo?". Y un grito volando por Nueva York. Cinco palabras. En redes hablan de US$ 15 a 20 millones por participar. Sin confirmar, pero darían unos US$ 3 a 4 millones por palabra.



El dato es… https://t.co/dEuWRn0zhx — Agustin Mario Gimenez (@agimenez) June 30, 2026

De igual manera, las versiones en el ecosistema digital ganaron terreno tras un posteo de la cuenta de información futbolística Winna F.C., donde se instaló el piso de los 15 millones de dólares como la cifra mínima que habría desembolsado el estudio cinematográfico por retener al astro argentino unos segundos en pantalla.

🚨| BREAKING: Messi reportedly earned a staggering $15M for a 20-second Spider-Man: Brand New Day teaser.🤯🐐 pic.twitter.com/cbTeJZAzGV — Winna F.C. (@WinnaFC) June 30, 2026

El desglose del contrato: ¿3 millones de dólares por palabra?

“El guion completo de Messi en el teaser de Spider-Man es: ‘Sí’, ‘Spiderman’, ‘Sí’, ‘Sí’, ‘¿Cómo?’ y un grito volando por Nueva York. Cinco palabras. En redes hablan de US$ 15 a 20 millones por participar. Sin confirmar, pero darían unos US$ 3 a 4 millones por palabra“, analizó el experto Agustín Mario Giménez.

A falta de una confirmación oficial por parte de portales especializados de la industria de Hollywood o el deporte como Variety, Deadline o ESPN, el monto exacto se mantiene en el terreno de un secreto de estado corporativo. Sin embargo, de confirmarse los trascendidos del sector, la aparición de Lionel Messi se consolidaría de inmediato como una de las campañas publicitarias más caras y rentables del año en el entorno digital.