El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha vuelto a romper el internet con una de las sorpresas más inesperadas de los últimos años. Durante el lanzamiento del nuevo avance oficial de “Spider-Man: Brand New Day”, los fanáticos no solo fueron testigos de la evolución del Peter Parker interpretado por Tom Holland, sino de la aparición estelar de la leyenda del fútbol mundial: Lionel Messi.

El astro argentino, acostumbrado a brillar en las canchas, da el salto a la pantalla grande en un segmento cargado de humor y complicidad que ya se ha vuelto tendencia global en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram. Aquí te mostramos el avance y promoción de la película.

Así es la divertida escena entre Peter Parker y Lionel Messi en el restaurante

El avance arranca con una atmósfera de aparente cotidianidad. Vemos a un Peter Parker relajado, tratando de disfrutar de un momento de tranquilidad en un restaurante local. Sin embargo, la rutina del héroe neoyorquino se ve interrumpida de golpe cuando Lionel Messi cruza la puerta del establecimiento de manera imprevista.

La reacción de Peter no tiene desperdicio. Visiblemente impactado y olvidando por un segundo sus propios superpoderes, se acerca con timidez y asombro para soltarle una frase que cualquiera de nosotros diría: “Tú eres Messi”. Con la curiosidad a flor de piel, el joven fotógrafo le pregunta qué está haciendo en ese lugar. La respuesta del “10”, parca pero contundente, deja frío a Parker: “Spider-Man”.

El misterio del Spider-tracker: La inteligente salida de Peter Parker

La palabra de Messi enciende las alarmas del alter ego de Spider-Man. En una rápida maniobra mental para proteger su identidad secreta frente a la mirada atónita del futbolista, Peter decide improvisar usando la tecnología de su traje.

“Oh, el Spider-tracker, espérame un ratito que lo llamo”, responde el personaje de Tom Holland, jugando con la confusión y saliendo del plano a toda prisa. La escena cambia de ritmo inmediatamente y pasamos a una espectacular toma exterior en la que el verdadero héroe arácnido entra en acción. Spider-Man aterriza frente al campeón del mundo y, con su característico tono carismático, le dice: “Creo que me buscabas”. El clip cierra con broche de oro cuando el héroe sujeta con firmeza a Messi y, mediante un impresionante balanceo con sus redes, lo lleva saltando por los cielos de la ciudad.

Lista de actores y reparto principal

El elenco combina rostros icónicos del universo arácnido con nuevas e interesantes incorporaciones. Estos son los actores principales confirmados hasta el momento:

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man

como Peter Parker / Spider-Man Zendaya como Michelle “MJ” Jones-Watson

como Michelle “MJ” Jones-Watson Jacob Batalon como Ned Leeds

como Ned Leeds Lionel Messi (Cameo especial / Por confirmar rol exacto)

(Cameo especial / Por confirmar rol exacto) Marisa Tomei como May Parker (En secuencias de recuerdos / flashbacks)

El título “Brand New Day” hace referencia directa a una famosa etapa de los cómics de Marvel posterior a los eventos de “One More Day”, lo que sugiere que veremos a un Peter Parker reiniciando su vida desde cero, completamente anónimo tras los hechizos que borraron su memoria en entregas pasadas.

Ficha técnica de “Spider-Man: Brand New Day”