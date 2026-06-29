El fervor que despierta la Selección Argentina en cada Copa del Mundo no conoce de límites económicos ni de lógica. En pleno desarrollo del Mundial 2026, las calles de Miami se han convertido en el epicentro de la fiesta albiceleste, pero también en el escenario de relatos asombrosos. El último fin de semana, la historia de un joven de Mendoza capturó la atención de miles de usuarios en internet al confesar el drástico método que utilizó para financiar su estadía en suelo norteamericano.

El protagonista es Bruno, un fanático oriundo de la localidad de Palmira, quien no dudó en arriesgar su patrimonio con tal de vivir en carne propia lo que muchos consideran la última gran aventura mundialista de Lionel Messi.

Adiós a las cuatro ruedas: la drástica decisión para llegar a Estados Unidos

La historia salió a la luz a través de un video viral del creador de contenido Jota Alagastino, quien se dedica a registrar el color de las hinchadas en los puntos de concentración en Miami. Al ser consultado por una supuesta “locura” que había cometido para viajar, el mendocino respondió con total naturalidad y entre risas que había decidido vender su Volkswagen Bora.

Para Bruno, el auto pasó a un segundo plano cuando se presentó la oportunidad de acompañar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Sin una pizca de arrepentimiento, el joven aseguró ante las cámaras que jamás dudó en concretar la transacción para asegurar sus pasajes y hospedaje, priorizando la pasión futbolera por encima de los bienes materiales.

Sin pasaje de regreso: “En moto o lo que venga”

Más allá del desprendimiento material, lo que terminó de desatar las risas y la ovación de la comunidad digital fue la total falta de preocupación del hincha respecto al futuro de su economía post-mundial. Cuando el entrevistador le preguntó cómo pensaba emprender el retorno a la provincia de Mendoza tras haberse quedado sin vehículo, su salida fue pura picardía criolla.

“Vuelvo en colectivo, en moto o lo que venga”, sentenció el joven, desatando el aplauso de los fanáticos que presenciaban la nota en directo. Su desparpajo refleja el sentir de una hinchada que prefiere resolver los problemas del mañana con tal de alentar hoy.

Furor en redes sociales ante el inicio de los 16avos de final

Como era de prever en la era de la inmediatez digital, el fragmento de la entrevista se propagó con fuerza en las plataformas de video corto. En un abrir y cerrar de ojos, la publicación rebasó los 100.000 ‘likes’ en TikTok, acumulando una oleada de comentarios que oscilaban entre la admiración por su audacia y los infaltables memes sobre la travesía de vuelta.

Antes de perderse entre la multitud que ya palpita el decisivo cruce de eliminación directa de Argentina en los 16avos de final, Bruno cerró su intervención enviando un cálido saludo a sus vecinos de Palmira y dejando clara la ilusión colectiva: “Ganamos la cuarta”.