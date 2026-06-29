Un joven de Mendoza se volvió viral tras confesar en las calles de Miami el drástico sacrificio económico que hizo para alentar a Lionel Messi y la Scaloneta en el Mundial 2026. "Vuelvo en lo que venga", aseguró. (Foto: TikTok @jpalagastino)
Un joven de Mendoza se volvió viral tras confesar en las calles de Miami el drástico sacrificio económico que hizo para alentar a Lionel Messi y la Scaloneta en el Mundial 2026. "Vuelvo en lo que venga", aseguró. (Foto: TikTok @jpalagastino)
Por Paolo Valdivia

El fervor que despierta la Selección Argentina en cada Copa del Mundo no conoce de límites económicos ni de lógica. En pleno desarrollo del Mundial 2026, las calles de Miami se han convertido en el epicentro de la fiesta albiceleste, pero también en el escenario de relatos asombrosos. El último fin de semana, la historia de un joven de Mendoza capturó la atención de miles de usuarios en internet al confesar el drástico método que utilizó para financiar su estadía en suelo norteamericano.

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