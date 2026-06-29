Al concluir la fase de grupos y con la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, la atención se trasladó hacia las selecciones que continúan en competencia, entre ellas Portugal, Colombia, Argentina y Brasil. Sin embargo, las críticas y el análisis sobre el desempeño de los equipos y de sus principales figuras no han cesado, especialmente en una instancia en la que cada partido adquiere mayor relevancia. El empate sin goles entre Colombia y Portugal volvió a generar un intenso debate en torno al rendimiento de Cristiano Ronaldo, quien fue objeto de diversos comentarios por parte de aficionados y analistas deportivos. Las expectativas sobre el delantero portugués continúan siendo muy altas debido a su trayectoria y liderazgo dentro del equipo. Ante este escenario, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, decidió responder a los cuestionamientos y se pronunció sobre las constantes comparaciones entre CR7 y Lionel Messi, una discusión que sigue vigente entre los protagonistas en una gran competición internacional.

Estás son las palabras del técnico de Portugal, Roberto Martínez, ante las comparaciones de CR7 con Messi

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, consideró que resulta “infantil” establecer comparaciones entre las exigencias físicas de Cristiano Ronaldo y las de Lionel Messi o Erling Haaland. El entrenador sostuvo que el experimentado atacante se encuentra en óptimas condiciones, tanto físicas como mentales, para disputar todos los minutos que requiera el equipo durante su participación en la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo jugó el encuentro completo en el empate sin goles frente a Colombia, acumulando así los 270 minutos posibles en los tres partidos de la fase de grupos del Grupo K. No obstante, el delantero portugués tuvo escasa incidencia ofensiva ante el conjunto colombiano, que terminó como líder de la serie. Con ese resultado, Portugal avanzó como segundo de grupo y deberá enfrentar a Croacia en los dieciseisavos de final, en un duelo programado para disputarse en Toronto el próximo jueves.

¿Por qué Cristiano Ronaldo si júgó el último partido de la serie grupos frente a Colombia y no descansó?

Mientras Noruega y Argentina optaron por reservar a sus principales figuras ofensivas, Erling Haaland y Lionel Messi, en el cierre de la fase de grupos, Roberto Martínez, aseguró que no encontró motivos para aplicar la misma estrategia con Cristiano Ronaldo. Al ser consultado sobre la posibilidad de darle descanso al capitán portugués, en línea con lo hecho por las otras selecciones, Martínez respondió que no tiene sentido establecer ese tipo de comparaciones. “No nos fijamos en lo que hacen otros equipos ni en las decisiones que toman con sus jugadores. Hacer esas comparaciones sería infantil”, afirmó. El entrenador explicó que Ronaldo posee la experiencia necesaria para ubicarse siempre en el lugar indicado y en el momento preciso, además de destacar su fortaleza mental, su disciplina táctica y su capacidad para generar espacios en ataque. Asimismo, precisó que disputar los 90 minutos no es un inconveniente para CR7, aunque dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en el siguiente compromiso si las circunstancias del partido lo requieren, tal como ocurriría con cualquier otro integrante del plantel.

Ahora empieza el mundial para Portugal según su técnico y ya viene analizando los partidos que se vienen

“Analizamos toda la información que obtenemos en los partidos y también lo que hacemos en los entrenamientos; siempre existe la posibilidad de realizar cambios”, señaló Roberto Martínez, al explicar que las decisiones del cuerpo técnico se basan en el rendimiento y la evolución del equipo, tanto en la competencia como en las prácticas. El entrenador reconoció que, tras finalizar en el segundo lugar de su grupo, Portugal podría enfrentarse a España, vigente campeona de la Eurocopa 2024, en los octavos de final. No obstante, recalcó que la prioridad durante la fase de grupos era asegurar la clasificación y preparar al equipo para la etapa decisiva del Mundial. Asimismo, afirmó que ahora es el momento de realizar ajustes, mejorar el funcionamiento colectivo y orientar los partidos hacia el estilo de juego que busca Portugal, con mayor posesión del balón y un mejor control del desarrollo del encuentro. Martínez concluyó que estos tres primeros compromisos fueron fundamentales para que el equipo alcance su mejor nivel y calificó el último partido como una experiencia muy valiosa de cara a la siguiente ronda.

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