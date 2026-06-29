Por Redacción EC

Al concluir la fase de grupos y con la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, la atención se trasladó hacia las selecciones que continúan en competencia, entre ellas Portugal, Colombia, Argentina y Brasil. Sin embargo, las críticas y el análisis sobre el desempeño de los equipos y de sus principales figuras no han cesado, especialmente en una instancia en la que cada partido adquiere mayor relevancia. El empate sin goles entre Colombia y Portugal volvió a generar un intenso debate en torno al rendimiento de Cristiano Ronaldo, quien fue objeto de diversos comentarios por parte de aficionados y analistas deportivos. Las expectativas sobre el delantero portugués continúan siendo muy altas debido a su trayectoria y liderazgo dentro del equipo. Ante este escenario, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, decidió responder a los cuestionamientos y se pronunció sobre las constantes comparaciones entre CR7 y Lionel Messi, una discusión que sigue vigente entre los protagonistas en una gran competición internacional.