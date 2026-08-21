Durante los últimos días, Angie Jibaja volvió acaparar la atención de los medios de espectáculos y los seguidores, luego de que las cámaras de Magaly Medina la captara, junto a su pareja, consumiendo sustancias ilícitas en una zona roja de La Victoria. A pesar de que, en esta oportunidad, la ‘Chica de los tatuajes’ no destacó como conductora en un podcast, habría vuelto a recaer, aparentemente, en una vida de excesos, poniendo nuevamente en riesgo su vida. Frente a esta crítica situación, Romina Gachoy mostró su pena por el complicado momento que atraviesa la exmodelo y reveló la decisión que tomaría, principalmente por el bienestar de sus hijos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ROMINA GACHOY SOBRE LA SITUACIÓN DE ANGIE JIBAJA?

Este lunes 17 de agosto, el programa ‘Magaly TV, la firme’ difundió imágenes en las que se observa a Angie Jibaja junto a su novio chileno, Jonathan Petit, caminando por las peligrosas calles de La Victoria y, presuntamente, consumiendo sustancias ilícitas en compañía de personas de mal vivir. Ante esta preocupante situación, Romina Gachoy, quien tiene la custodia y el cuidado de los hijos de la exmodelo, se mostró sorprendida por el comportamiento de la popular ‘Chica de los tatuajes’. Asimismo, señaló que su situación era diferente cuando se encontraba en Chile, donde las condiciones facilitaron un mayor acercamiento tanto con ella como con sus hijos.

Eso no es todo, la uruguaya afirmó que, tras llegar a una conciliación y un régimen establecido de visitas, la exchica reality se encontraba junto a los también hijos de Jean Paul Santa María, en compañía de la nana. Sin embargo, tras la difusión del reportaje, la cantante señaló que la exconductora de podcast debería iniciar un proceso de rehabilitación para evitar una nueva recaída, recuperar el control de su vida y facilitar su reintegración a la sociedad, por lo que, como primera medida intentará hablar con ella para que regrese a Chile. “Las cosas estaban muy bien, todo empezó a desbalancearse en la salida de su programa, es como que llegó a Perú y todo empezó a bajar. A mí me da un montón de pena que sea diferente”, contó.

¿CÓMO ES REALMENTE LA RELACIÓN ENTRE ANGIE JIBAJA Y ROMINA GACHOY?

Durante su reciente encuentro con la prensa, Angie Jibaja afirmó que la convivencia a distancia con Romina Gachoy se desarrolla de manera positiva y sin conflictos. La exmodelo explicó que mantienen comunicación frecuente y que existe una relación basada en el respeto y el bienestar de sus hijos. “Ahorita todo está perfecto en ese sentido. Con Romina seguimos hablando casi seguido”, sostuvo.

La también actriz aprovechó la oportunidad para agradecer públicamente el apoyo que Romina ha brindado a los menores durante los últimos años. “Siempre voy a estar muy agradecida por lo que ella está haciendo, porque está cerca a mis hijos y eso nunca lo voy a olvidar”, expresó.