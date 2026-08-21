Por Redacción EC

Durante los últimos días, Angie Jibaja volvió acaparar la atención de los medios de espectáculos y los seguidores, luego de que las cámaras de Magaly Medina la captara, junto a su pareja, consumiendo sustancias ilícitas en una zona roja de La Victoria. A pesar de que, en esta oportunidad, la ‘Chica de los tatuajes’ no destacó como conductora en un podcast, habría vuelto a recaer, aparentemente, en una vida de excesos, poniendo nuevamente en riesgo su vida. Frente a esta crítica situación, Romina Gachoy mostró su pena por el complicado momento que atraviesa la exmodelo y reveló la decisión que tomaría, principalmente por el bienestar de sus hijos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.