Romina Gachoy estrena programa y respalda a Jean Paul Santa María en medio de nuevos incidentes de Angie Jibaja

Romina Gachoy inicia una nueva etapa profesional con *“Onda Expansiva”*, el nuevo programa de Radio Onda Cero que combinará actualidad, entretenimiento, concursos, juegos, farándula y otros contenidos.

La conductora compartirá este nuevo espacio con *Renzo Winder y Daniel Menacho*, en una propuesta que no solo tendrá presencia en la radio, sino que también llegará al podcast y a las plataformas digitales.

El lanzamiento ocurre en medio de un momento familiar que vuelve a tener atención pública tras los recientes incidentes relacionados con *Angie Jibaja*, madre de los hijos de Jean Paul Santa María. En los últimos días, la modelo fue vista en calles del distrito de La Victoria, situación que generó nuevamente preocupación en torno a su estado y al entorno de sus hijos.

Ante estos nuevos acontecimientos, Romina Gachoy mantiene una posición de respaldo hacia Jean Paul Santa María. La conductora ha optado por continuar con sus propios proyectos y, al mismo tiempo, priorizar el bienestar de los hijos que tiene en común con el cantante.

En ese sentido, Gachoy también ha expresado que le da pena la situación que atraviesa Jibaja y que espera que pueda estar bien. Sin embargo, su principal preocupación continúa siendo mantener la estabilidad familiar y acompañar a Jean Paul en este difícil momento.

Mientras tanto, la conductora se prepara para asumir este nuevo reto en Onda Cero. “Onda Expansiva” buscará acercar la radio a las nuevas plataformas con contenidos de entretenimiento y actualidad, además de una propuesta pensada para el consumo digital.

a conductora compartirá este nuevo espacio con Renzo Winder y Daniel Menacho

De esta manera, Romina Gachoy apuesta por seguir creciendo en los medios de comunicación mientras afronta, en el ámbito personal, una situación familiar que nuevamente ha quedado bajo la mirada pública.

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