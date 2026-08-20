Romina Gachoy estrena programa y respalda a Jean Paul Santa María en medio de nuevos incidentes de Angie Jibaja
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Por Redacción EC

La conductora compartirá este nuevo espacio con *Renzo Winder y Daniel Menacho*, en una propuesta que no solo tendrá presencia en la radio, sino que también llegará al podcast y a las plataformas digitales.

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