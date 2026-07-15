¿Piensas hacer el servicio militar? Estos son los nuevos montos que pagarán las Fuerzas Armadas | Foto: Andina
¿Piensas hacer el servicio militar? Estos son los nuevos montos que pagarán las Fuerzas Armadas | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno del Perú oficializó un incremento en las asignaciones económicas mensuales que reciben los jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas. La medida, publicada mediante un decreto supremo en el diario oficial El Peruano, actualiza los montos que perciben los integrantes del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea de acuerdo con su grado y el número de reenganches que hayan realizado. Además de establecer una nueva escala de pagos, la norma precisa desde cuándo se aplican los incrementos, cómo se financiarán y qué disposición anterior queda derogada. Conoce cuánto pagarán las Fuerzas Armadas por realizar el servicio militar y cuáles son los nuevos montos que estarán vigentes para cada categoría.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.