El Gobierno del Perú oficializó un incremento en las asignaciones económicas mensuales que reciben los jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas. La medida, publicada mediante un decreto supremo en el diario oficial El Peruano, actualiza los montos que perciben los integrantes del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea de acuerdo con su grado y el número de reenganches que hayan realizado. Además de establecer una nueva escala de pagos, la norma precisa desde cuándo se aplican los incrementos, cómo se financiarán y qué disposición anterior queda derogada. Conoce cuánto pagarán las Fuerzas Armadas por realizar el servicio militar y cuáles son los nuevos montos que estarán vigentes para cada categoría.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS MONTOS QUE RECIBIRÁ EL PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR?

El Decreto Supremo Nº 132-2026-EF fija una nueva escala de asignaciones económicas para el personal del Servicio Militar Acuartelado. Los montos para la tropa regular quedan establecidos de la siguiente manera:

Sargento 1.º, Cabo 1.º y equivalentes: S/547,50.

Sargento 2.º, Cabo 2.º y equivalentes: S/493,50.

Cabo, Marinero y sus equivalentes: S/438,00.

Soldado, Grumete y Avionero: S/384,00.

Además, quienes continúen prestando servicio mediante reenganche recibirán asignaciones superiores. En el primer reenganche los pagos llegan hasta S/822,00; en el segundo alcanzan S/903,00; en el tercero ascienden a S/993,00; en el cuarto llegan a S/1.093,50; y en el quinto reenganche el monto máximo será de S/1.203,00, dependiendo del grado que ocupe cada integrante.

Foto: Andina

¿POR QUÉ SE APROBÓ EL AUMENTO DE LAS ASIGNACIONES?

La actualización responde a lo establecido por la Ley Nº 32590, norma que permite al Ministerio de Defensa proponer un incremento en la asignación económica mensual para el personal del Servicio Militar Acuartelado. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa la propuesta y, mediante un decreto supremo refrendado por ambas carteras, autoriza su aplicación. El incremento tiene vigencia desde junio del año fiscal 2026 y forma parte de las medidas adoptadas para reconocer económicamente a quienes cumplen este servicio. La propuesta también contó con informes técnicos que respaldaron su viabilidad presupuestal, según informa la plataforma Infobae.

¿CÓMO SE IMPLEMENTARÁN LOS NUEVOS PAGOS?

La ejecución de esta medida contará con el apoyo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad encargada de actualizar la información en el Registro Centralizado de Planillas del Estado. De esta manera, la nueva escala quedará incorporada al sistema oficial para que las instituciones responsables efectúen los pagos con los valores aprobados, sin que los beneficiarios deban realizar trámites adicionales.

Foto: Andina.

¿DE DÓNDE SALDRÁ EL DINERO Y QUÉ NORMA QUEDA SIN EFECTO?

El financiamiento provendrá del presupuesto institucional asignado al Ejército Peruano, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú, por lo que no será necesario destinar recursos extraordinarios para cubrir el incremento. Asimismo, el nuevo decreto deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 278-2012-EF, que regulaba las asignaciones anteriores, reemplazándolo por una escala actualizada que ya se encuentra vigente en todo el territorio nacional.

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