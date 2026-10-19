¿Cuánto cuesta la gasolina hoy en Perú? Conoce los precios del GLP, GNV y diésel este lunes 19 de octubre

Los conductores que buscan ahorrar en combustible pueden encontrar diferencias importantes entre los grifos del país. Este lunes 19 de octubre de 2026, los precios reportados en Lima muestran variaciones de varios soles por galón, según la información recopilada a través de Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Revisar las tarifas antes de acudir a una estación puede ayudar a reducir los gastos, especialmente para quienes utilizan su vehículo a diario.

¿Cuánto cuesta el diésel y qué diferencia hay entre los grifos?

El diésel B5 S-50 UV registró precios de entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en la consulta reportada por Infobae. La diferencia de S/ 4,54 entre ambos extremos puede representar un gasto adicional significativo para conductores de vehículos de carga, transporte público y unidades de reparto que necesitan abastecerse con frecuencia.

El impacto se aprecia con mayor claridad al calcular una carga de 20 galones: la diferencia entre los precios más altos y más bajos mencionados equivale a S/ 90,80. Sin embargo, antes de desplazarse hacia un grifo más económico, conviene evaluar la distancia, el tráfico y el combustible que se gastaría durante el trayecto. El precio más bajo no siempre significa el mayor ahorro si llegar hasta el establecimiento implica recorrer varios kilómetros adicionales.

Gasohol regular y premium: estos son los precios reportados

Para el gasohol regular, los valores consultados oscilaron entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón. En el caso del gasohol premium, los precios se ubicaron entre S/ 21,29 y S/ 26,19. Estas diferencias pueden influir en el presupuesto de los conductores, sobre todo cuando llenan el tanque varias veces al mes.

Los registros también mostraron diferencias entre distritos de Lima. Villa El Salvador presentó referencias desde S/ 20,09 por galón para el gasohol regular, mientras que en Los Olivos se reportaron precios desde S/ 20,48 y en San Juan de Lurigancho desde S/ 20,65. Para el gasohol premium, se encontraron referencias desde S/ 21,39 en Villa El Salvador y desde S/ 21,99 en San Miguel. Estos montos corresponden a establecimientos específicos y pueden variar durante la jornada.

¿Cómo consultar los precios del GNV y el GLP en Perú?

El Gas Natural Vehicular (GNV) se comercializa por metro cúbico, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se vende por galón. Por esa razón, sus tarifas deben revisarse por separado y no compararse directamente con los precios del diésel o los gasoholes. Los usuarios pueden ingresar a Facilito de Osinergmin para buscar estaciones por ubicación, comprobar qué combustibles ofrecen y comparar los precios declarados por los establecimientos.

Antes de abastecerse, es recomendable confirmar que el grifo esté operativo, que disponga del combustible requerido y que el precio mostrado en la plataforma coincida con el del surtidor. Las tarifas son referenciales y pueden cambiar, por lo que la consulta previa sirve como orientación, pero no garantiza que el importe se mantenga al llegar. Además, cada conductor debe utilizar el combustible recomendado por el fabricante de su vehículo para evitar gastos innecesarios y cuidar su funcionamiento.

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