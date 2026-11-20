El último miércoles, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos relacionadas al abastecimiento de combustibles en el país por ocho meses. Esta medida no se debe a una escasez de combustibles, sino que apunta a ser una disposición ante eventuales incidentes por el fenómeno de El Niño.

“Este no es una medida por la escasez de combustibles”, dijo Arturo Vásquez, director de Investigación en Gerens.

A su vez, María Julia Aybar, vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos del gremio, complementó que la medida preventiva busca que el abastecimiento de combustibles no se vea afectado o sea mitigado.

“Esto es más preventivo a raíz que por El Niño puede ocurrir una incidencia, como un huayco, rompimiento o deslizamiento de quebradas, situaciones que conlleven a un desabastecimiento”, añadió Eduardo Ramos, director de Optima Energy Perú.

Aybar también señaló que, según la resolución ministerial del Minem, la responsabilidad de futuras acciones caen en zona del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Justamente, según el documento, el ente regulador establecerá las medidas transitorias necesarias para atender la declaración de emergencia.

En ese sentido, Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Minem, sostuvo que el resultado de la medida dependerá de cómo la implemente el Osinergmin.

Motivos

El sustento técnico del Minem advierte que el 67% de la matriz energética del país depende de recursos hidrocarburíferos, entre ellos el petróleo crudo, el gas natural y los combustibles líquidos y GLP. Además, señala que el país no cuenta con capacidad instalada para sustituir de manera inmediata esos recursos por otras fuentes de energía que aseguren el abastecimiento.

Uno de los principales riesgos identificados por el sector es la dependencia de la cadena de suministro respecto de la infraestructura de transporte. Los combustibles deben trasladarse por vías terrestres, fluviales o marítimas y cualquier interrupción puede afectar su llegada a las plantas, los grifos y los consumidores finales.

“Si esperamos a que pasen las cosas y recién vemos qué hacer, ahí sí sería muy grave”, advirtió García. El especialista explicó que un cierre de carreteras, un oleaje anómalo que impida descargar un buque o una dificultad en el transporte fluvial pueden alterar los tiempos y las rutas habituales de distribución.

Posibles medidas

Con esta declaratoria, ¿qué acciones se pueden dictar? Vásquez explicó que la normativa peruana dispone que las plantas de almacenamiento de combustibles deben contar, en promedio, con una existencia mínima de cinco días para periodos determinados.

Frente a ello, consideró que se pueden liberar la existencia de combustibles en los almacenes en caso hayan bloqueos de carreteras, huaycos o afectaciones a las plantas por El Niño.

“Es una medida que ayudaría a prevenir un alza abrupta de los precios de combustibles a nivel localizado”, acotó.

Aybar apuntó que actualmente no hay una situación de emergencia de abastecimiento de combustibles, por lo que el rol del Osinergmin será importante para dictar las acciones de mitigación para evitar un alza en los precios de los combustibles.

Añadió que una eventual medida de liberar inventarios contribuye a que no haya una presión a las empresas de estar expuestas a una multa.

En ese sentido, las eventuales medidas de flexibilización, indicó Ramos, no significan que pueda haber un descuido de la seguridad en las normas.

García consideró que la respuesta ante los riesgos climáticos también debería contemplar con mayor énfasis la continuidad del suministro de gas natural. Si bien la resolución identifica riesgos para infraestructura que incluye gasoductos, el artículo que declara la emergencia delimita su alcance a las actividades vinculadas al abastecimiento de combustibles líquidos y GLP.

A juicio del especialista, el país necesita fortalecer los mecanismos que permitan asegurar el suministro de gas natural y ampliar su utilización, tanto en los hogares como en el transporte. Esto contribuiría a reducir la exposición a las variaciones internacionales de los combustibles que el Perú importa.

Pucallpa

Durante la semana pasada se reportaron largas filas de vehículos en distintos grifos de Pucallpa para abastecerse de gasolina.

En ese sentido, Vásquez sostuvo que hay una vulnerabilidad en el abastecimiento de diésel, gasolina y otros productos. Esto se debe a las restricciones financieras de Petro-Perú y los desastres terrestres y fluviales, como el huaico en un punto de la carretera marginal.

Añadió que en el caso de Loreto, se ha observado un descenso en el transporte fluvial ante el descenso del nivel de agua en la ruta Yurimaguas-Iquitos y la de Pucallpa-Iquitos. Ello provocó una menor cantidad de combustibles, agregó.

Aybar añadió que la problemática en la selva no se debe a un impacto directo de El Niño, sino a un problema de falta de infraestructura de almacenamiento de combustible en algunas zonas del país.