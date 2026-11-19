El pleno del Congreso retomó esta mañana el debate del presupuesto público para el 2027, que plantea un incremento de 3,5% respecto al presupuesto inicial del 2026. Sin embargo, tras ocho horas de debate, la sesión entró nuevamente en receso y se reanudará mañana, viernes 20 de noviembre, a las 4 p.m.

El pedido de cuarto intermedio fue realizado por José Arista, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, quien señaló que, durante la jornada, se escucharon las intervenciones de los ministros y titulares de los órganos autónomos, así como las propuestas de los parlamentarios de las distintas bancadas, los cuales tendrán que ser evaluados.

“Hemos tomado nota de las propuestas y comentarios de toda la representación nacional. Estos pedidos abarcan distintos sectores y regiones del país, por lo que muchos de ellos requieren una evaluación responsable y técnica. La comisión revisará su viabilidad, las prioridades del gasto y los recursos disponibles. Esta revisión se hará con el MEF, para atender las necesidades de la población sin comprometer el equilibrio fiscal ni el financiamiento de los servicios esenciales para la población del país”, refirió al solicitar el cuarto intermedio.

Tras el receso, se evaluarán los pedidos parlamentarios y se buscará consensuar un nuevo texto sustitutorio. La versión revisada será presentada antes de reanudar la sesión plenaria mañana.

Le llaman la atención al canciller y piden un submarino

Durante el debate, la senadora Lourdes Alcorta, de Renovación Popular, cuestionó al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, por las deficiencias en la organización de la misa de Las Palmas, celebrada durante el último día de la visita del papa León XIV al Perú. La parlamentaria criticó que las pantallas y los equipos de sonido no funcionaran adecuadamente, lo que impidió que miles de fieles pudieran ver y escuchar al sumo pontífice.

“Once millones de soles botados a la basura. Yo solicito que ese monto se reste al presupuesto de Cancillería y que Cancillería vea cómo recupera ese dinero, que nadie sabe dónde está, y esa plata se la entregue a la población vulnerable por el fenómeno de El Niño”, refirió.

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Asimismo, Alcorta reconoció que esta medida no repararía la frustración de los miles de fieles que no pudieron ver al papa León XIV durante la celebración religiosa.

En otro momento, el senador Francisco Giampietri aprovechó en pedir la inclusión, en el proyecto de ley, la autorización para operaciones de endeudamiento interno en el año fiscal 2027 por la suma de S/ 482,000,000 a favor del Ministerio de Defensa, para financiar la construcción de un submarino 100% peruano.