El excandidato a la alcaldía de Lima, Francis Allison, calificó de “mamarracho jurídico” la denuncia constitucional presentada por parlamentarios de Renovación Popular contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por las decisiones adoptadas sobre las candidaturas de personas que ejercieron como alcaldes y postulaban a primeros regidores.

En declaraciones a Canal N, Allison cuestionó que se pretenda denunciar al titular del organismo electoral por presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. A su juicio, el JNE actuó dentro de sus competencias al resolver sobre la validez de las candidaturas.

“Repito, mamarracho jurídico denunciando a una autoridad por hacer cumplir la Constitución” , manifestó.

#EnVivo Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar: Mamarracho jurídico denunciar a una autoridad por hacer cumplir la Constitución. ¿A quien ha usurpado funciones el JNE? Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/7rVpP19ZKJ — Canal N (@canalN_) November 19, 2026

El exaspirante al sillón municipal sostuvo que no existe fundamento para atribuirle al presidente del JNE el delito de usurpación de funciones, pues consideró que el pleno del organismo electoral resolvió un asunto que se encontraba dentro de sus atribuciones como máxima autoridad en materia de justicia electoral.

“Podrán tener algunos votos en el Congreso, pero eso es algo sin asidero legal y espero, efectivamente, que todas las autoridades se comporten a la altura”, señaló.

También cuestiona al JNE y a López Aliaga

Pese a rechazar la denuncia constitucional contra Burneo, Allison también responsabilizó al JNE por generar incertidumbre durante el proceso electoral.

El excandidato sostuvo que, si el organismo electoral hubiera comunicado oportunamente que no permitiría esa modalidad de postulación, los resultados de las elecciones habrían sido distintos.

“Rafael López Aliaga se molesta, pero él y el jurado son responsables de esta crisis y más bien, quien les habla y los otros candidatos, somos las víctimas de esa leguleyada de querer ser alcalde metiéndote por la ventana y un jurado que fue cómplice con su silencio hasta el final”, señaló.