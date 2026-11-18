El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, defendió la decisión del pleno del organismo electoral sobre los primeros regidores que pretendían asumir como alcaldes pese a que ya habían ejercido dicho cargo, como el caso de Rafael López Aliaga.

Desde el Congreso, sostuvo que el pronunciamiento se adoptó conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

“ Respecto a las decisiones que hayamos tomado en el marco constitucional, observando la ley, nosotros hemos ponderado todas las situaciones y escenarios. Finalmente, la decisión del pleno —porque no es la decisión del presidente del Jurado, sino de un colegiado— actúa con debida motivación, de acuerdo con lo que indica la Constitución y el ordenamiento jurídico ”, manifestó.

#EnVivo Roberto Burneo, presidente del JNE, defendió las decisiones del pleno sobre la sucesión en alcaldías y aseguró que fueron adoptadas conforme a la Constitución y la ley. “No es una decisión del presidente, sino de un colegiado” Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) November 18, 2026

Burneo explicó que el pronunciamiento se produjo durante la etapa de calificación de candidaturas, al evaluar la situación jurídica de “algunas personas que habían ejercido como alcaldes y buscaban postular como primeros regidores”.

Precisó que la decisión respondió a las circunstancias jurídicas existentes en ese momento y que otros escenarios serían evaluados en el momento que correspondiera.

“La Constitución es clarísima en ese sentido, no hemos adelantado opinión, no era el momento de hacerlo” , sostuvo.

Asimismo, aseguró que ya se había exhortado con anterioridad a las organizaciones políticas a conocer la composición completa de sus nóminas.

“En el tema de elecciones municipales se postula a través de listas. Que (las organizaciones) conozcan todas sus listas”, indicó.

Sobre los debates electorales

Burneo también fue cuestionado por la decisión del JNE de permitir que participe López Aliaga pese a que se sabía que no podía asumir como alcalde de Lima.

En ese sentido, precisó que estas no correspondieron al pleno del JNE, sino a un “ámbito de coordinación”.

Según explicó, el organismo recibió una consulta sobre este asunto y emitió una respuesta.

“Nosotros hemos respetado los momentos de cada etapa jurisdiccional, la etapa de los debates es un ámbito de coordinación no del pleno (del JNE). Nos elevaron una consulta en ese sentido, lo respondimos, y son las mismas organizaciones políticas con la dirección encargada del jurado quienes luego de un debate han determinado las reglas por las cuales se ha participado en el debate”, finalizó.