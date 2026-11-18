El Pleno del Congreso abrió este miércoles 18 de noviembre el debate parlamentario del presupuesto público para el 2027, que propone un aumento de 3,5% respecto del presupuesto inicial del 2026. Diputados y senadores plantearon cambios a los dictámenes tras concluir las sustentaciones de los ministros y de los titulares de otras entidades del Estado.

El martes 17, José Arista, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, sustentó ante el pleno los dictámenes de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero. Luego intervinieron los ministros Rafael Belaúnde y Elmer Cuba.

Las exposiciones del miércoles se iniciaron con Belaúnde, quien presentó los presupuestos de la Presidencia del Consejo de Ministros y de Defensa, y Marco Vinelli, quien intervino por Relaciones Exteriores. Tras las sustentaciones de los ministros, expusieron los titulares del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que el proyecto prevé S/3.340 millones para el Ministerio Público y solicitó S/3.561 millones adicionales.

En el debate, la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) pidió incorporar al menos S/22 millones para financiar medidas de protección y de acceso a la justicia para las niñas awajún y wampis de Condorcanqui, además de S/3 millones para proteger a líderes indígenas de la Amazonía. El diputado José Baella (Renovación Popular) solicitó S/1.922 millones adicionales para la Policía Nacional y sostuvo que esos recursos eran necesarios para cubrir gastos de combustible, uniformes y patrullaje.

Por su parte, la diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) propuso que la Ley de Endeudamiento autorice al Gobierno Nacional a garantizar una emisión interna de bonos de la Municipalidad de Lima. La diputada Paola Martínez (Renovación Popular) propuso autorizar ascensos para el personal de salud que cambió de línea de carrera. La medida se financiaría con el presupuesto de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La Mesa Directiva suspendió la sesión al término de la jornada. El debate se reanudará este jueves 19 de noviembre a las 10 a.m.