Presidente del Consejo de Ministros , Luis Galarreta, y Elmer Cuba, titular del MEF, sustentarán el proyecto de Presupuesto Público para el año fiscal 2027. (Foto: Congreso)
Presidente del Consejo de Ministros , Luis Galarreta, y Elmer Cuba, titular del MEF, sustentarán el proyecto de Presupuesto Público para el año fiscal 2027. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Hoy será un día clave. El pleno del Congreso sesionará hoy para la sustentación del Gobierno respecto a los proyectos de ley fundamentales como la Ley de presupuesto para el año fiscal 2027, la Ley de endeudamiento y la Ley de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2027. Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, y Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, sustentarán ante el pleno las iniciativas económicas remitidas por el Poder Ejecutivo.

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