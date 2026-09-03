Hoy será un día clave. El pleno del Congreso sesionará hoy para la sustentación del Gobierno respecto a los proyectos de ley fundamentales como la Ley de presupuesto para el año fiscal 2027, la Ley de endeudamiento y la Ley de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2027. Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, y Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, sustentarán ante el pleno las iniciativas económicas remitidas por el Poder Ejecutivo.

La sesión, convocada por disposición del presidente del Congreso y presidente de la Cámara de Senadores, se realizará a partir de las 10 a.m. en el hemiciclo del Legislativo. La jornada permitirá que los parlamentarios conozcan los principales lineamientos planteados por el Gobierno para administrar los recursos del Estado durante el próximo año fiscal.

Como se indica en la convocatoria, esta se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, que dispone que el Poder Ejecutivo remita al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero dentro del plazo correspondiente para su análisis y aprobación. Según el reglamento del Congreso, la exposición de las leyes presupuestarias debe realizarse dentro de las 48 horas de presentados los proyectos ante el Parlamento.

Hace unos días, el Ejecutivo elevó al Congreso los proyectos de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2027, por un monto de más de S/266.506 millones, equivalente a un incremento de 3,5% respecto del año pasado, cuando se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de más de S/257.562 millones.

Como detalló El Comercio en esta nota, del monto total, la mayor parte del gasto se concentra en el Gobierno Nacional, que recibiría más de S/166.613 millones. En tanto, los gobiernos regionales recibirían S/58.672 millones y los gobiernos locales o municipios, S/41.221 millones.

De acuerdo con el documento, el sector Educación concentra la mayor asignación, con S/49.068 millones de presupuesto. Le siguen Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, con S/36.997 millones, y Salud, con S/32.208 millones. También figuran Transporte, con S/26.014 millones; Orden Público y Seguridad, con S/15.338 millones; Protección Social, con S/12.493 millones; Justicia, con S/9.530 millones; Defensa y Seguridad Nacional, con S/8.993 millones; Agropecuaria, con S/6.316 millones; Ambiente, con S/4.578 millones, y Saneamiento, con S/4.422 millones, entre otros.

Asimismo, se destinan S/30.921 millones, equivalentes al 11,6% del presupuesto, al pago de la deuda pública.

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