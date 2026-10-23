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Propuestas para el optimismo

“En mi opinión, esta lógica de actuación permitiría una luz al final del túnel. Y, por ello, razones para el optimismo”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Hay que elevar la lucha contra el crimen a política de Estado, una que trascienda el período de un gobierno y de un Congreso". Ilustración: El Comercio.
    "Hay que elevar la lucha contra el crimen a política de Estado, una que trascienda el período de un gobierno y de un Congreso". Ilustración: El Comercio.

    La semana pasada, en mi columna daba cuenta de por qué era profundamente escéptico de los resultados que podría ofrecer el recientemente creado Comando Unificado, que reúne a las Fuerzas Armadas y a la PNP.

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