Propuestas para el optimismo

La semana pasada, en mi columna daba cuenta de por qué era profundamente escéptico de los resultados que podría ofrecer el recientemente creado Comando Unificado, que reúne a las Fuerzas Armadas y a la PNP.

Pudiendo coincidir con lo que señalaba, dos amigos que respeto mucho me hicieron dos observaciones. Uno me hizo notar sobre la ausencia de propuestas en la columna; el otro me pedía una dosis de optimismo en mi análisis. Busco aquí atender ambas demandas.

En el Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP-CHS pusimos a disposición de todos los partidos que se presentaban a las elecciones generales un libro resumen de todas las propuestas que habíamos hecho desde que se inició. Son decenas; resumo acá algunas de ellas.

1) No inventar la pólvora cada dos semanas: hay que elevar la lucha contra el crimen a política de Estado, una que trascienda el período de un gobierno y de un Congreso. De hecho, contamos con una Política Nacional de Seguridad Ciudadana y una Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado. Ambas multisectoriales, muy completas y vigentes hasta el 2030. Con muy pocas actualizaciones pueden proyectarse al 2035.

2) Adecuada comprensión del problema: si bien hay actos terroristas para amedrentar a personas y empresas, la motivación no es ahora política, sino económica. No buscan, como Sendero Luminoso, imponer una revolución, sino ganar dinero de la manera más brutal. De otro lado, hay que entender que, siendo imprescindible, la represión no es suficiente. Hay también que implementar estrategias de prevención para que niños de 8 o 9 años no terminen de sicarios a los 13 o 14.

3) La policía sabe: esta es una tarea policial y solo muy marginalmente de las Fuerzas Armadas. Ellos han sido formados para eso y, si bien hay mucha penetración del crimen, lo que no excluye a los militares, y hay que depurar, contamos con grupos de élite que saben cómo hacer la tarea. Para eso deben recibir, debidamente fiscalizados, los recursos que necesitan y no las migajas que ahora se les asignan.

4) Inteligencia e investigación criminal: esas son las armas más poderosas con las que contamos para enfrentar al crimen organizado. Logran con frecuencia buenos resultados, pero si queremos revertir la tendencia debemos multiplicar por 20 sus éxitos, evitando que las organizaciones criminales logren reconstruirse.

5) Aprovechar las denuncias por extorsión: aun con lo difícil que es hacerlas por el temor a ser identificados, debe haber ya unas 80.000 durmiendo en los archivos. Se puede, usando la ‘big data’ y la inteligencia artificial, hacer múltiples cruces de información que permitan prevenir e identificar a los criminales para que, por fin, sean sancionados. Ello ya que los presos por extorsión son, hasta ahora, poquísimos.

6) Control del ingreso a los penales: el problema está dentro y no en el perímetro, como cree el gobierno. De hecho, hay muy pocas fugas. La prioridad es cuidar lo que entra y sale, dado que adentro se maneja parte del crimen. Proponemos así privatizar el control de las puertas, usando una tecnología que hoy permite detectar hasta un chip.

7) Focalización: los recursos humanos, logísticos y tecnológicos siempre serán insuficientes en un país pobre como el nuestro. Por tanto, hay que concentrarlos en donde las necesidades sean más acuciantes. Así, La Libertad, Piura e Ica requieren mucha más atención que Huancavelica, Ayacucho y Moquegua, donde el problema es muchísimo menor. Es más, hay que ir más allá y focalizar a escala provincial, distrital y hasta barrial.

En mi opinión, esta lógica de actuación permitiría una luz al final del túnel. Y, por ello, razones para el optimismo.