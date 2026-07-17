El clima en Lima vuelve a mostrar su característica variabilidad en los primeros días del invierno, por lo que muchas personas buscan conocer si predominarán las horas de sol o el cielo permanecerá cubierto. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer su pronóstico actualizado con las condiciones que se esperan para la capital.

¿Saldrá el sol o continuará el cielo gris?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Este tendrá un temperatura máxima de 24°C y mínima de 17ºC, presentará un cielo cubierto entre cielo nublado en las primeras horas de la mañana, variando a cielo nublado parcialmente por la tarde con ráfagas de viento por la noche/atardecer.

El pronóstico para Lima Oeste presentará una temperatura máxima de 24°C y mínima de 19°C. Se prevé un cielo cubierto en las primeras horas de la mañana, variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento al atardecer. Además, la humedad calculada para la capital este viernes es del 73%.

En distritos costeros y zonas próximas al Callao, es más probable observar un ambiente con mayor cobertura nubosa, especialmente durante la mañana y la noche. Estas condiciones son típicas del invierno limeño, cuando la humedad y el enfriamiento del océano favorecen la formación de neblina y nubes bajas. Además, especialistas del Senamhi han señalado que este año el invierno podría presentar más días con alternancia entre nubes y sol debido a la influencia de un mar ligeramente más cálido de lo habitual.

Temperaturas agradables pese al avance del invierno

Aunque el invierno comenzará oficialmente el 21 de junio, las temperaturas en Lima todavía se mantienen relativamente moderadas para esta época del año. Los registros climáticos muestran que durante junio la capital suele experimentar máximas cercanas a los 21 °C o 22 °C, con noches más frescas y elevada humedad ambiental.

El Senamhi recomienda a la población vestir por capas, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, cuando la sensación térmica puede ser menor debido a la humedad. Asimismo, las probabilidades de lluvia siguen siendo bajas, aunque no se descartan lloviznas ligeras en algunos sectores cercanos al litoral.