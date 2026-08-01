¿Hasta cuándo se seguirán registrando vientos de hasta los 35 km/h, según Senamhi? | Foto: Andina
¿Hasta cuándo se seguirán registrando vientos de hasta los 35 km/h, según Senamhi? | Foto: Andina
Por Redacción EC

El incremento de la velocidad del viento continúa afectando distintos puntos del litoral peruano y ha motivado una nueva alerta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La entidad advirtió que este fenómeno seguirá presente durante los próximos días, con vientos de ligera a moderada intensidad que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora en algunas zonas de la costa. Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, reduciendo la visibilidad horizontal. Además, el organismo emitió recomendaciones preventivas y recordó qué significa el nivel de alerta vigente. A continuación, te contamos hasta cuándo se mantendrán estas condiciones meteorológicas, cuáles serán las regiones más afectadas y qué medidas aconsejan las autoridades para prevenir incidentes.

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