El incremento de la velocidad del viento continúa afectando distintos puntos del litoral peruano y ha motivado una nueva alerta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La entidad advirtió que este fenómeno seguirá presente durante los próximos días, con vientos de ligera a moderada intensidad que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora en algunas zonas de la costa. Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, reduciendo la visibilidad horizontal. Además, el organismo emitió recomendaciones preventivas y recordó qué significa el nivel de alerta vigente. A continuación, te contamos hasta cuándo se mantendrán estas condiciones meteorológicas, cuáles serán las regiones más afectadas y qué medidas aconsejan las autoridades para prevenir incidentes.

¿HASTA CUÁNDO CONTINUARÁN LOS VIENTOS FUERTES EN LA COSTA?

El Senamhi informó que el aumento de la velocidad del viento permanecerá hasta el domingo 2 de agosto, de acuerdo con el aviso meteorológico N.° 300, cuyo nivel de alerta es amarillo. Durante ese periodo se prevé la presencia de vientos de intensidad ligera a moderada en distintos sectores del litoral peruano.

Las mayores velocidades se registrarían en la costa de Ica, donde podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora, mientras que en la costa central se esperan ráfagas cercanas a los 34 km/h y en la costa sur alrededor de 20 km/h. Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, reduciendo la visibilidad en algunas zonas, según informa la agencia Andina.

¿QUÉ OTRAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SE ESPERAN DURANTE ESTOS DÍAS?

El organismo meteorológico también indicó que el incremento del viento estará acompañado por otros fenómenos propios de la temporada. En las zonas cercanas al litoral se prevé la formación de nubosidad, así como la presencia de niebla o neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. A ello se sumaría la ocurrencia de lloviznas aisladas en horarios nocturnos y al amanecer. Estas condiciones podrían generar una sensación de mayor humedad y afectar la visibilidad en algunas vías, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución del tiempo.

¿QUÉ REGIONES ESTÁN COMPRENDIDAS EN ESTA ALERTA?

De acuerdo con el aviso vigente, los departamentos incluidos dentro del pronóstico son Arequipa, Ica, Lima y Callao.

El Senamhi exhortó a los ciudadanos a seguir los reportes oficiales, actuar con precaución si realizan actividades al aire libre y tomar medidas preventivas, como asegurar techos y ventanas para disminuir posibles daños ocasionados por las ráfagas.

Foto: Andina

¿QUÉ SIGNIFICA LA ALERTA AMARILLA EMITIDA POR EL SENAMHI?

El nivel de alerta amarillo indica que pueden presentarse fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque se trata de eventos habituales para la zona donde ocurren. Aun así, la institución recomienda no bajar la guardia y mantenerse informados sobre cualquier actualización del pronóstico.

Cabe recordar que existe una escala superior compuesta por las alertas naranja y roja. La primera advierte condiciones de mayor peligro y aconseja seguir las indicaciones de las autoridades, mientras que la segunda corresponde a fenómenos de gran magnitud que requieren extremar las medidas de prevención y seguridad.

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