El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima y Callao presentarán un incremento de las temperaturas diurnas y brillo solar durante este fin de semana, con escasa nubosidad hacia el mediodía que elevará los niveles de radiación ultravioleta en la capital. Todo esto luego de ligeras precipitaciones que se sintieron en la capital.

Para el sábado 13, Lima Este alcanzará los 27°C, mientras que el domingo 14 la máxima será de 26°C. En Lima Oeste y el Callao, los termómetros marcarán valores entre los 21°C y 25°C con cielos cubiertos por la mañana que variarán a despejados por la tarde.

A nivel nacional, se encuentra vigente el Aviso 231 de nivel naranja por el incremento de temperatura diurna en 21 departamentos de la costa y sierra. Este fenómeno meteorológico persistirá hasta el lunes 15 de junio, con registros de hasta 36°C en regiones como Piura y Tumbes.

Senamhi pronostica descenso de temperatura al sur

De otro lado, Senamhi emitió un aviso de nivel rojo por un descenso extremo de las temperaturas nocturnas en la sierra centro y sur. Durante las madrugadas del sábado y domingo, se estiman temperaturas mínimas de hasta -20°C en localidades situadas sobre los 4000 metros de altitud.

En el norte del país, rige una alerta amarilla por precipitaciones de ligera a moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas. Simultáneamente, en la selva peruana se esperan lluvias y ráfagas de viento de hasta 45 km/h hasta la noche del sábado 13.

Las autoridades recomiendan a la población reducir la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 14:00 horas. Senamhi sugiere el uso de protectores solares y mantener una hidratación constante, especialmente en niños y adultos mayores.