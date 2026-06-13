Resumen

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Senamhi recomienda tomar precauciones por aumento de radiación ultravioleta durante el mediodía. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Senamhi recomienda tomar precauciones por aumento de radiación ultravioleta durante el mediodía. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima y Callao presentarán un incremento de las temperaturas diurnas y brillo solar durante este fin de semana, con escasa nubosidad hacia el mediodía que elevará los niveles de radiación ultravioleta en la capital. Todo esto luego de ligeras precipitaciones que se sintieron en la capital.

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