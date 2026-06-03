El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica temperaturas máximas entre 25 °C y 30 °C para la costa central durante hoy y mañana, un incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en medio de la presencia de nubes y vientos costeros que se han percibido desde el 2 de junio.

El ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, asocia la nubosidad actual con un aumento temporal de vientos en el litoral. Este fenómeno genera amaneceres cubiertos y ráfagas de aire en la ciudad de Lima. El especialista señala que el evento termina hoy o mañana jueves 4 de junio.

El mar presenta valores térmicos elevados por la influencia del fenómeno El Niño Costero. Esta condición impide el descenso brusco de los termómetros en la zona costera. Los ciudadanos percibirán un ambiente cálido a pesar de la presencia ocasional de nubes.

Las proyecciones indican que los niveles de radiación ultravioleta aumentarán debido a la escasa nubosidad al mediodía. El organismo técnico también espera ráfagas de viento de 35 kilómetros por hora durante las tardes. Estas variaciones climáticas continuarán durante la primera semana de junio.

Recomendaciones y proyecciones distritales

Los distritos de Lima Este como La Molina registrarán temperaturas máximas cercanas a los 25 °C. En Jesús María, los valores oscilarán entre los 21 °C y 23 °C durante el presente mes. El brillo solar aparecerá con mayor rapidez en las zonas alejadas del mar.

Los expertos recomiendan el uso de prendas de abrigo ligeras durante las primeras horas de la mañana. La población debe retirar este abrigo hacia el mediodía ante la salida del sol. Esta práctica evita molestias por los cambios térmicos bruscos entre el amanecer y la tarde.

Variaciones térmicas en la zona andina

La sierra también registra un aumento de calor durante el día con temperaturas de hasta 32 °C en las zonas norte y centro. Sin embargo, el aviso número 212 advierte una caída brusca de los valores térmicos durante las noches en las áreas altoandinas.

Las localidades situadas sobre los 4000 metros de altitud en la sierra sur enfrentarán mínimas entre 0 °C y -14 °C el miércoles 3 de junio. En la zona centro, por encima de los 3200 metros, el Senamhi pronostica registros que oscilan entre 1 °C y -4 °C.

El pronóstico oficial contempla además ráfagas de viento de 45 kilómetros por hora y cielos despejados en estas regiones. Finalmente, la sierra norte recibirá precipitaciones de ligera intensidad con descargas eléctricas a partir del jueves 4 de junio.