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Los vientos costeros han generado nubes y lloviznas estos días en Lima, pero las temperaturas altas seguirán presentes a lo largo del día. (Fuente: Senamhi)
Los vientos costeros han generado nubes y lloviznas estos días en Lima, pero las temperaturas altas seguirán presentes a lo largo del día. (Fuente: Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica temperaturas máximas entre 25 °C y 30 °C para la costa central durante hoy y mañana, un incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en medio de la presencia de nubes y vientos costeros que se han percibido desde el 2 de junio.

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