La presencia de lloviznas intermitentes y elevados niveles de humedad continuó registrándose este martes en diversos distritos de Lima Metropolitana debido a la influencia de un vórtice costero de niveles bajos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la entidad precisó que algunos sectores de la capital seguían reportando precipitaciones ligeras asociadas a este sistema atmosférico. Hasta el momento, el mayor acumulado de lluvia se registró en Villa María del Triunfo, con 0,4 milímetros entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m.

#Ahora #Senamhi #Minam En Lima, algunos distritos continúan reportando lloviznas intermitentes asociados al vórtice costero de niveles bajos.



Hasta el momento el mayor acumulado se reportó en Villa María del Triunfo con 0.4 mm, registrado entre las 08:00 horas y las 10:00 horas. pic.twitter.com/Df7YAkeT7A — Senamhi (@Senamhiperu) June 2, 2026

Las condiciones meteorológicas sorprendieron a los limeños durante las primeras horas del día. En varios distritos de Lima y el Callao se observó cielo cubierto, pavimento húmedo y una sensación térmica más fría en comparación con los días anteriores.

Según explicó el Senamhi, este escenario responde a la presencia de vientos del sur sobre la costa central, los cuales favorecen la formación de nubosidad baja, neblina y lloviznas, características habituales durante la temporada fría en la capital.

La institución señaló, sin embargo, que se trata de un fenómeno temporal y que conforme avance la jornada se espera el retorno gradual del brillo solar, principalmente en los distritos ubicados más alejados del litoral.

Senamhi reporta lloviznas intermitentes en Lima por influencia de un vórtice costero. (Foto: X/Senamhi)

Asimismo, el organismo recomendó a la población mantenerse informada a través de los pronósticos oficiales, debido a la variabilidad de las condiciones atmosféricas que se presentan en la costa peruana.

El Senamhi recordó que el litoral continúa bajo la influencia de condiciones asociadas al Niño costero, fenómeno que sigue ejerciendo efectos sobre el comportamiento del clima y las condiciones meteorológicas en distintos puntos de la región.

La entidad continuará monitoreando la evolución de estos eventos y actualizando la información meteorológica para Lima Metropolitana y el Callao a través de sus canales oficiales.