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La presencia de lloviznas intermitentes y elevados niveles de humedad continuó registrándose este martes en diversos distritos de Lima Metropolitana debido a la influencia de un vórtice costero de niveles bajos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
La presencia de lloviznas intermitentes y elevados niveles de humedad continuó registrándose este martes en diversos distritos de Lima Metropolitana debido a la influencia de un vórtice costero de niveles bajos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
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A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la entidad precisó que algunos sectores de la capital seguían reportando precipitaciones ligeras asociadas a este sistema atmosférico. Hasta el momento, el mayor acumulado de lluvia se registró en Villa María del Triunfo, con 0,4 milímetros entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m.
#Ahora #Senamhi #Minam En Lima, algunos distritos continúan reportando lloviznas intermitentes asociados al vórtice costero de niveles bajos.— Senamhi (@Senamhiperu) June 2, 2026
Hasta el momento el mayor acumulado se reportó en Villa María del Triunfo con 0.4 mm, registrado entre las 08:00 horas y las 10:00 horas. pic.twitter.com/Df7YAkeT7A
Las condiciones meteorológicas sorprendieron a los limeños durante las primeras horas del día. En varios distritos de Lima y el Callao se observó cielo cubierto, pavimento húmedo y una sensación térmica más fría en comparación con los días anteriores.
Según explicó el Senamhi, este escenario responde a la presencia de vientos del sur sobre la costa central, los cuales favorecen la formación de nubosidad baja, neblina y lloviznas, características habituales durante la temporada fría en la capital.
La institución señaló, sin embargo, que se trata de un fenómeno temporal y que conforme avance la jornada se espera el retorno gradual del brillo solar, principalmente en los distritos ubicados más alejados del litoral.
Asimismo, el organismo recomendó a la población mantenerse informada a través de los pronósticos oficiales, debido a la variabilidad de las condiciones atmosféricas que se presentan en la costa peruana.
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El Senamhi recordó que el litoral continúa bajo la influencia de condiciones asociadas al Niño costero, fenómeno que sigue ejerciendo efectos sobre el comportamiento del clima y las condiciones meteorológicas en distintos puntos de la región.
La entidad continuará monitoreando la evolución de estos eventos y actualizando la información meteorológica para Lima Metropolitana y el Callao a través de sus canales oficiales.
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