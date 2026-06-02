Resumen

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Lima amaneció con alta humedad y lloviznas, pero se espera el retorno del brillo solar. (Foto: X/Senamhi)
Lima amaneció con alta humedad y lloviznas, pero se espera el retorno del brillo solar. (Foto: X/Senamhi)
Por Redacción EC

La presencia de lloviznas intermitentes y elevados niveles de humedad continuó registrándose este martes en diversos distritos de Lima Metropolitana debido a la influencia de un vórtice costero de niveles bajos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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