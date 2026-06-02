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Los trabajadores de una obra en construcción fueron afectados por un derrumbe. Uno de ellos falleció en San Miguel. (Latina)
Los trabajadores de una obra en construcción fueron afectados por un derrumbe. Uno de ellos falleció en San Miguel. (Latina)
Por Redacción EC

Un derrumbe dentro de una obra en construcción en el distrito de San Miguel dejó como saldo un trabajador fallecido y dos heridos a la altura de un sótano.

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