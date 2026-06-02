Un derrumbe dentro de una obra en construcción en el distrito de San Miguel dejó como saldo un trabajador fallecido y dos heridos a la altura de un sótano.

La emergencia ocurrió aproximadamente al mediodía, cuando un grupo de obreros estaba realizando trabajos con normalidad en la construcción ubicada a una cuadra de la Av. La Marina, en el cruce de la calle Teniente César López Rojas con Intisuyo.

El derrumbe ocurrió mientras estaban en el sótano dos del edificio multifamiliar en construcción. Según reportaron los bomberos, uno de los heridos fue atendido por sus compañeros antes que llegara personal de emergencias.

Un segundo herido fue rescatado por los bomberos y trasladado a la Clínica San Gabriel, policontuso en las extremidades inferiores.

Lamentablemente, el tercer obrero falleció producto del derrumbe y su cuerpo pudo ser ubicado porque todos estaban usando sus equipos de protección, incluyendo lo que se conoce como línea de vida, lo que guio las labores de rescate hasta su cuerpo enterrado bajo cuatro metros.

Los bomberos procedieron a confirmar las medidas de seguridad para continuar con la extracción del cuerpo, con la supervisión de la policía por tratarse de una persona fallecida.