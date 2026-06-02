Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un derrumbe dentro de una obra en construcción en el distrito de San Miguel dejó como saldo un trabajador fallecido y dos heridos a la altura de un sótano.
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