El terreno donde durante varios años funcionó Marina Park, en el distrito de San Miguel, tendrá una transformación total tras permanecer abandonado luego del cierre del conocido centro de entretenimiento. En ese espacio se desarrolla un moderno proyecto inmobiliario que combinará viviendas, oficinas, hotel y una amplia zona comercial dentro de un mismo complejo urbano. La propuesta busca renovar una de las áreas más representativas del distrito mediante nueva infraestructura, áreas verdes y servicios pensados para residentes y visitantes. Además, distintas marcas ya confirmaron su presencia en el futuro complejo, que apunta a convertirse en uno de los nuevos referentes urbanos y comerciales de San Miguel. Conoce cómo será este nuevo desarrollo y qué cambios traerá para el distrito.

¿QUÉ PROYECTO REEMPLAZARÁ AL ANTIGUO MARINA PARK?

El espacio será ocupado por Marina City Center, un megaproyecto de uso mixto que apunta a renovar completamente el entorno urbano de la zona. El desarrollo contempla cuatro torres conectadas entre sí mediante áreas comunes, espacios verdes y sectores comerciales diseñados para generar actividad permanente en el lugar.

La iniciativa nació con el objetivo de recuperar uno de los terrenos más conocidos de San Miguel, el cual permaneció sin actividad durante años. Según el cronograma oficial del proyecto, todas las etapas de construcción deberían concluir en abril de 2027.

Marina City Center. | Foto: Marina City Center

¿CÓMO ESTARÁ DISTRIBUIDO EL MARINA CITY CENTER?

El proyecto incluirá tres torres residenciales y un cuarto edificio destinado a oficinas premium y hotel. Además, contará con un importante espacio comercial ubicado en el primer nivel para atraer negocios y fortalecer el movimiento económico en la zona.

Entre las áreas comunes destacan ambientes para coworking, gimnasio, piscina y espacios recreativos para niños. También se construirá un parque privado de 2.400 metros cuadrados pensado exclusivamente para los residentes, acompañado de áreas verdes y sectores para reuniones y actividades sociales.

¿QUÉ EMPRESAS YA CONFIRMARON SU PRESENCIA EN EL MARINA CITY CENTER?

Diversas marcas ya aseguraron su llegada al nuevo complejo inmobiliario. Entre ellas figuran Wong, Smart Fit, Aruma, Todomoda, Farmacias Peruanas, María Almenara, Coolbox y Don Mamino, negocios que formarán parte de la futura zona comercial del lugar.

En el sector hotelero también se confirmó la participación de Hilton, lo que ampliará la oferta de alojamiento y servicios dentro del distrito. La combinación de viviendas, oficinas y comercios busca convertir al proyecto en uno de los nuevos puntos de referencia de San Miguel.

Marina City Center. | Foto: Marina City Center

¿EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DEL MARINA CITY CENTER?

Actualmente, el desarrollo ya registra avances importantes. La primera torre residencial fue entregada y las demás etapas continúan en construcción. Además, se espera que la zona comercial empiece a operar hacia finales de este año mientras siguen los trabajos generales del megaproyecto.

El proyecto también recibió autorización del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, medida que respalda una inversión superior a los US$9,3 millones destinados directamente a la ejecución de las obras y servicios vinculados a la construcción, según informa el diario La República.

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