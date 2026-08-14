Por Redacción EC

Puede parecer extraño, pero no siempre hace falta ser un experto en mecánica para descubrir que algo no marcha bien en un automóvil. A veces, antes de que una falla se haga evidente, el vehículo comienza a emitir señales que pueden pasar inadvertidas. Un olor inusual puede convertirse en una primera pista para el conductor atento. Y es que el olfato, al igual que la vista o el oído, puede ayudar a identificar problemas mecánicos. Prestar atención a estas señales podría evitar que una pequeña avería termine convirtiéndose en un costoso problema.