Puede parecer extraño, pero no siempre hace falta ser un experto en mecánica para descubrir que algo no marcha bien en un automóvil. A veces, antes de que una falla se haga evidente, el vehículo comienza a emitir señales que pueden pasar inadvertidas. Un olor inusual puede convertirse en una primera pista para el conductor atento. Y es que el olfato, al igual que la vista o el oído, puede ayudar a identificar problemas mecánicos. Prestar atención a estas señales podría evitar que una pequeña avería termine convirtiéndose en un costoso problema.

Mientras el motor trabaja y el auto recorre las calles, determinados olores pueden revelar que algo requiere atención. Un aroma extraño, persistente o diferente al habitual no debería ser ignorado, especialmente si aparece de manera repentina. Aunque identificar su origen requiere finalmente la revisión de un especialista, reconocer la señal a tiempo puede ser de gran utilidad. El automóvil, en cierto modo, tiene su propio lenguaje y sus sentidos pueden ayudar al conductor a interpretarlo. Estar atento a estas pequeñas pistas es también una forma de prevenir y cuidar la seguridad al volante.

Estos son los principales olores del carro para dar señales que algo está fallando en su interior

Entre los aromas que más rápido despiertan la alerta de un conductor está el inconfundible olor a quemado. En muchas ocasiones, este aparece después de un uso intenso de los frenos y debería disiparse al cabo de unos minutos. Sin embargo, si el olor permanece y se acompaña de una ligera sensación de asfixia, la señal merece mayor atención. Especialistas recomiendan revisar entonces el estado del embrague y del sistema de frenos. Lo que parece un simple olor podría ser el primer aviso de una avería que no conviene ignorar.

Mucho más preocupante es percibir dentro del vehículo un fuerte olor procedente de los gases de escape. Ante esta situación, lo recomendable es detener el automóvil y abandonarlo cuanto antes, debido a que estas emisiones contienen sustancias que pueden resultar tóxicas y mortales tras una exposición prolongada. El origen podría encontrarse en una fuga del sistema de escape, provocada por un agujero o una pieza deteriorada. También es posible que los gases estén ingresando al habitáculo por alguna falla interna. En cualquiera de estos casos, la revisión mecánica debe realizarse con urgencia.

Otros olores también son de consideración para el cuidado del vehículo, así estar alerta a la solución

A veces, una señal tan sencilla como un olor puede convertirse en una advertencia para el conductor. Cuando del vehículo emana un aroma dulce acompañado de un ligero olor a quemado, el problema podría encontrarse en el sistema de refrigeración. Una posible fuga sería la responsable de esta particular señal, especialmente si el motor comienza a elevar su temperatura. Para comprobarlo, basta con observar el indicador del tablero y verificar si la aguja supera la mitad de su recorrido. Si ocurre, lo más prudente es detenerse y llevar el automóvil a un taller especializado.

Pero hay otro aroma que tampoco debería pasar desapercibido: el característico olor a azufre, parecido al de un huevo podrido. Esta señal puede advertir una falla en el catalizador, componente encargado de controlar parte de las emisiones contaminantes del vehículo. Ante esta situación, un especialista podría determinar que es necesario reemplazarlo para solucionar el problema. En otros casos, el origen estaría en un regulador de presión de combustible averiado. Si la revisión confirma esta causa, el cambio del filtro de gasolina podría formar parte de la solución.

¿Cada cuánto tiempo se debe llevar al taller un vehículo particular para su revisión técnica?

El paso del tiempo y los kilómetros dejan huella en cualquier vehículo, por eso llevarlo al taller antes de que aparezca una avería es una decisión inteligente. Como parte del mantenimiento preventivo, los especialistas suelen recomendar una revisión cada seis meses o entre 5.000 y 10.000 kilómetros, según el modelo y el uso. El cambio de aceite y filtros también debe realizarse dentro de esos intervalos o de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Frenos, neumáticos y suspensión requieren, además, una inspección periódica para garantizar un desplazamiento seguro. Incluso el sistema de refrigeración y la batería necesitan controles, especialmente antes de emprender viajes largos.

Que un automóvil permanezca estacionado durante largos periodos tampoco significa que esté libre de mantenimiento. El aceite, los líquidos, los neumáticos y la batería pueden deteriorarse, aunque el vehículo recorra pocos kilómetros. A ello se suma el mantenimiento mayor, que debe realizarse siguiendo el programa establecido por cada fabricante, con revisiones que pueden llegar a los 20.000, 30.000 o 60.000 kilómetros. Pero hay señales que exigen actuar antes: olores extraños, humo, sobrecalentamiento, ruidos inusuales o luces de advertencia en el tablero. Cuando alguna de estas alertas aparece, esperar al próximo servicio puede convertir una pequeña falla en un problema mayor.

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