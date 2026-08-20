Por Redacción EC

No todos los vegetales aportan la misma cantidad de nutrientes. Aunque las verduras son reconocidas por formar parte de una dieta saludable, algunas sobresalen por concentrar mayores cantidades de vitaminas y minerales en relación con sus calorías. Hace varios años, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) analizaron diferentes frutas y verduras utilizando un criterio conocido como densidad nutricional. Este enfoque permite comparar cuánto aportan determinados alimentos en nutrientes esenciales frente a la cantidad de energía que proporcionan. El estudio estableció una clasificación en la que participaron diversos productos vegetales. A partir de esta evaluación, uno de ellos obtuvo una puntuación particularmente elevada y se posicionó como el alimento con mayor densidad nutricional dentro de la lista analizada. El resultado llamó la atención porque se trata de una verdura que puede incorporarse con facilidad a distintas preparaciones. Su composición incluye varios nutrientes de interés para el organismo, lo que explica su lugar destacado en esta clasificación y el interés que ha generado entre quienes buscan mejorar la calidad de su alimentación.

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