No todos los vegetales aportan la misma cantidad de nutrientes. Aunque las verduras son reconocidas por formar parte de una dieta saludable, algunas sobresalen por concentrar mayores cantidades de vitaminas y minerales en relación con sus calorías. Hace varios años, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) analizaron diferentes frutas y verduras utilizando un criterio conocido como densidad nutricional. Este enfoque permite comparar cuánto aportan determinados alimentos en nutrientes esenciales frente a la cantidad de energía que proporcionan. El estudio estableció una clasificación en la que participaron diversos productos vegetales. A partir de esta evaluación, uno de ellos obtuvo una puntuación particularmente elevada y se posicionó como el alimento con mayor densidad nutricional dentro de la lista analizada. El resultado llamó la atención porque se trata de una verdura que puede incorporarse con facilidad a distintas preparaciones. Su composición incluye varios nutrientes de interés para el organismo, lo que explica su lugar destacado en esta clasificación y el interés que ha generado entre quienes buscan mejorar la calidad de su alimentación.

¿Cuál es la verdura más saludable? Expertos de los CDC revelan la respuesta

Con una puntuación perfecta de 100 sobre 100, el berro encabeza el ranking elaborado en función de la densidad nutricional, un criterio que mide la cantidad de vitaminas, minerales, proteínas y fibra que aporta un alimento en relación con su valor calórico.

Este vegetal destaca por su elevada concentración de nutrientes esenciales, entre los que sobresalen el hierro, el calcio y diversos compuestos antioxidantes, lo que lo convierte en uno de los alimentos mejor valorados dentro de este tipo de evaluaciones nutricionales.

Según reportes de medios especializados, esta verdura pertenece a la misma familia botánica que alimentos como la col rizada, el brócoli, la col china, la rúcula y las coles de Bruselas, conocidos por su alto valor nutricional.

Su consumo habitual se asocia con diversos beneficios para la salud, ya que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, favorece el proceso digestivo y ayuda a disminuir el estrés oxidativo, un factor vinculado al desarrollo de enfermedades crónicas.

Cuáles son los principales beneficios del berro

-Control y prevención de diabetes gracias a buenas cantidades de fibra que equilibran los niveles de glucosa en sangre.

-Fortalecimiento de huesos gracias a aporte de vitamina K y calcio.

-Prevención del cáncer gracias a aporte de flavonoides, isotiocianatos y glucosinolatos como compuestos bioactivos que combaten los radicales libres.

-Prevención del envejecimiento prematuro gracias a una vitamina C cuya importancia radica en la producción y absorción de colágeno.

-Fortalecimiento del sistema inmunológico gracias a tanto la vitamina C como la A y flavonoides cuyos componentes brindan acción antioxidante y antiinflamatoria.

¿Cuál es la fruta más saludable del planeta? Expertos revelan la respuesta

Originario del continente asiático y perteneciente a la familia de las actinidiáceas, el Kiwi es reconocido por su elevado contenido de vitamina C, incluso superior al de algunos cítricos ampliamente consumidos como la naranja. Diversos especialistas en nutrición destacan que esta fruta tiene antecedentes de cultivo que se remontan a antiguos territorios de China, donde crecía de manera natural antes de expandirse a otros mercados del mundo.

Además de su característico aspecto ovalado y su cáscara cubierta de pequeñas fibras, el kiwi sobresale por sus propiedades antioxidantes y su aporte de nutrientes beneficiosos para el organismo. Entre las variedades más conocidas figuran Kaquiara II y MG-6, cuyos periodos de cosecha permiten su presencia en distintos momentos del año.

Mientras algunas producciones alcanzan su maduración durante la temporada de invierno y permanecen disponibles hasta mayo, otras variedades importadas desde Nueva Zelanda suelen comercializarse entre finales de mayo y comienzos de noviembre.

En términos nutricionales, el Kiwi destaca por su aporte de fibra insoluble, componente que favorece el funcionamiento digestivo y contribuye al equilibrio del organismo. Además, contiene una presencia moderada de azúcares naturales, lo que le permite aportar energía de manera equilibrada dentro de una alimentación saludable.

Especialistas en nutrición señalan también que el consumo de una pieza mediana puede cubrir gran parte de los requerimientos diarios de vitamina C, nutriente fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y mantener el adecuado funcionamiento celular.

VIDEO RECOMENDADO: