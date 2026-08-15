Mantener un vehículo limpio no siempre implica comprar productos especializados ni destinar una cantidad importante de dinero a su cuidado. En casa existen algunos artículos de uso cotidiano que, según recomendaciones difundidas por el portal Emol, pueden emplearse de manera sencilla para atender zonas del automóvil y ayudar a recuperar su apariencia en la rutina diaria, sin complicaciones innecesarias. Desde elementos para limpiar vidrios y retirar residuos hasta alternativas para mejorar ciertas superficies, estas opciones pueden resultar prácticas para quienes buscan ahorrar. Sin embargo, conviene probar cualquier producto primero en un área pequeña y verificar que sea compatible con el material. A continuación, te compartimos ocho productos caseros que pueden ayudarte a limpiar tu auto.

¿CUÁLES SON LOS OCHO PRODUCTOS CASEROS QUE PUEDES USAR PARA LIMPIAR TU AUTO?

1. PASTA DENTAL

La pasta dental puede convertirse en una alternativa para atender algunas zonas del vehículo. Una de sus aplicaciones mencionadas consiste en frotarla sobre los focos con ayuda de un cepillo de dientes para pulirlos. También puede utilizarse sobre manchas presentes en el volante, el tapiz y algunas superficies plásticas. Antes de extenderla, se aconseja hacer una prueba en un espacio poco visible.

Pasta dental. (Imagen: George Becker / Pexels)

2. VINAGRE BLANCO

Por su acidez, el vinagre blanco puede ayudar a desprender determinados residuos. Al mezclarlo con agua, puede emplearse como limpiavidrios y también para retirar suciedad acumulada en algunos plásticos del interior del automóvil.

Vinagre blanco. (Crédito: Canva)

3. SHAMPOO PARA CABELLO

El shampoo, especialmente el destinado a niños por su fórmula suave, aparece como otra opción para limpiar la carrocería. La mezcla sugerida consiste en una cucharadita de producto por cada cuatro litros de agua. Utilizar una cantidad excesiva no sería recomendable, debido a que podría afectar la pintura.

Te contamos qué puedes hacer con las botellas de shampoo vacías. (Foto: ds_30 / Pixabay)

4. LAVAVAJILLAS

El lavavajillas también puede utilizarse. Para usarlo sobre el exterior del auto, la recomendación señalada es preparar una solución diluida y aplicarla sobre la carrocería. Después, debe retirarse con abundante agua para evitar que queden restos del producto.

Lavavajillas. | Foto: Pexels

5. TOALLITAS DE LIMPIEZA INFANTIL

Las toallitas para bebés pueden servir para atender algunas manchas antiguas dentro del habitáculo. Asimismo, se mencionan como una alternativa para retirar residuos de aves que hayan quedado sobre la carrocería, siempre procurando limpiar la zona con cuidado.

Con toallitas de bebé. Los objetos pequeños y delicados como la computadora o el televisor necesitan un cuidado especial. Con pañitos húmedos de bebé los podrás limpiar sin problema. (Foto: Shutterstock)

6. BETÚN

El betún puede utilizarse en determinados parachoques fabricados con plástico negro. Estos elementos pueden perder intensidad por su exposición al sol y la lluvia. Una aplicación con esponja, distribuida en un par de capas, podría ayudar a recuperar temporalmente su apariencia oscura.

Betún. | Foto: Pexels

7. AMONIACO

El amoniaco figura entre las alternativas mencionadas para limpiar aplicaciones cromadas y doradas. También puede ayudar a desprender residuos pegajosos, como restos de goma de mascar o resina de árboles. Se recomienda no combinarlo con otros productos y extremar las precauciones durante su manipulación.

Es probable que ya uses el amoniaco para limpiar el suelo de tu casa, pero debes saber que tiene otras aplicaciones útiles que te encantará saber. ¡Toma nota de estos trucos caseros! (Foto: Pexels | Tima Miroshnichenko)

8. ACEITE DE OLIVA

Finalmente, el aceite de oliva puede emplearse para intentar retirar restos viscosos adheridos a la pintura o los vidrios. La sugerencia consiste en colocar una pequeña cantidad sobre algodón y frotar suavemente mediante movimientos circulares, según recoge la plataforma web de América TV.

El aceite de oliva presenta una variedad de beneficios para nuestra salud. (Imagen: Pixabay)

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