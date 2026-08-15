No necesitas gastar de más: ocho productos caseros para limpiar tu auto y hacerlo brillar | Foto: Pexels
No necesitas gastar de más: ocho productos caseros para limpiar tu auto y hacerlo brillar | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Mantener un vehículo limpio no siempre implica comprar productos especializados ni destinar una cantidad importante de dinero a su cuidado. En casa existen algunos artículos de uso cotidiano que, según recomendaciones difundidas por el portal Emol, pueden emplearse de manera sencilla para atender zonas del automóvil y ayudar a recuperar su apariencia en la rutina diaria, sin complicaciones innecesarias. Desde elementos para limpiar vidrios y retirar residuos hasta alternativas para mejorar ciertas superficies, estas opciones pueden resultar prácticas para quienes buscan ahorrar. Sin embargo, conviene probar cualquier producto primero en un área pequeña y verificar que sea compatible con el material. A continuación, te compartimos ocho productos caseros que pueden ayudarte a limpiar tu auto.

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