Por Redacción EC

Si el deseo es viajar más allá de la Tierra sin abandonar Lima, existe un lugar donde las estrellas toman el protagonismo: el Planetario Nacional “Mutsumi Ishitzuka”, del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Allí, las postales de la astronomía y las curiosidades de la ciencia espacial se convierten en parte de una experiencia pensada para acercar el Universo al público. El recinto apuesta por la educación astronómica a través de contenidos audiovisuales. La visita comienza en la Tierra, pero pronto la mirada se dirige hacia los confines del espacio. Bajo una experiencia Full Domo, los asistentes pueden sumergirse en proyecciones que muestran la relación de nuestro planeta con el Universo. El cielo deja de ser una imagen lejana para convertirse en el escenario de un recorrido que busca despertar la curiosidad. Cada proyección invita a observar, descubrir y comprender algunos de los fenómenos que ocurren más allá de nuestra atmósfera. Así, una visita al planetario puede convertirse en un pequeño viaje espacial sin necesidad de despegar de Lima.