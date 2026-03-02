El Perú, sin duda, es considerado como uno de los países con mejores destinos, tanto cultural como gastronómica. De hecho, las autoridades locales proyectan alcanzar los 4.5 millones de turistas internacionales este 2026, lo cual ayuda a dinamizar la economía nacional. En ese sentido, una destacada agencia de viajes de Chile difundió un informe que posiciona a importantes ciudades de Sudamérica, entre ellas una peruana, como las preferidas por los ciudadanos chilenos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA CIUDAD PERUANA PREFERIDA POR LOS TURISTAS DE CHILE?

De acuerdo con la Agencia de Viajes Vacacionales Turavion de Chile, compartido por la plataforma Emol, los turistas chilenos tienen entre sus destinos preferidos a Búzios, Florianópolis y Río de Janeiro, en Brasil con cinco noches de estadías promedio. Por su parte, Lima y Buenos Aires se posicionan como otras de las ciudades elegidas por los sureños, es decir, con solo tres días aproximadamente de permanencia. Según el estudio, la población busca viajes más breves y de acuerdo a su presupuesto con tal de vivir una experiencia internacional.

Sin embargo, existe otro grupo que planifica con mayor anticipación y dispone de un mejor presupuesto para visitar Europa, con estadías de hasta diez noches. “Además de Brasil, comienzan a activarse destinos como Buenos Aires y Lima, principalmente en formato de escapadas breves de dos o tres noches. Europa mantiene estadías superiores a las diez noches, lo que implica mayor planificación y presupuesto”, explicó el director de Marketing de Turavion, Federico Pamplona.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL PRINCIPAL RÉCORD HISTÓRICO DE TURISTAS?

La Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur) informó que Brasil se ha posicionado como uno de los países en recibir más de 8,4 millones de turistas internacionales entre los meses de enero y noviembre de 2025. Gracias a sus playas paradisíacas, clima cálido, adecuada infraestructura y a la presencia de una de las maravillas del mundo, el país logró romper un récord histórico respecto al año pasado, por lo que se espera que al cierre del año supere los 9 millones de visitantes, según comparte el medio Emol.

En cuanto a los países que lideran la emisión de viajeros hacia el país samba entre enero y noviembre, Argentina ocupa el primer lugar con 3,1 millones de visitantes, seguida de Chile, con 721 000. En tercer lugar del ranking está Estados Unidos con aproximadamente 678.000 turistas. Eso no es todo, según la agencia local, Uruguay y Paraguay también forman parte de este listado con casi medio millón de personas ingresando a Brasil en lo que va del año. Cabe recordar que Embratur informó que 6,65 millones de extranjeros ingresaron al país en 2024.