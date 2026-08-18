Lima enfrenta un importante déficit de áreas verdes y cobertura arbórea. Según un monitoreo satelital de Husqvarna de 2024, la capital cuenta con apenas 4 % de espacios naturales y 1 % de cobertura arbórea, ubicándose entre las ciudades menos verdes de Sudamérica. A ello se suma que la población también percibe esta problemática: de acuerdo con el Reporte Urbano de Percepción Ciudadana de Lima Cómo Vamos, solo 21 % de los vecinos de Lima Norte y Lima Sur se encuentra satisfecho con el estado de los parques y áreas verdes de uso público.

Más allá de su impacto visual, los árboles cumplen un papel fundamental en las ciudades: contribuyen a mejorar la calidad del aire, generar sombra, reducir la sensación térmica y recuperar espacios públicos para el encuentro y bienestar de las comunidades. Por ello, la arborización urbana requiere no solo de la acción de las autoridades, sino también de la participación activa del sector privado, organizaciones y ciudadanía.

En este contexto, Caja Trujillo viene desarrollando iniciativas de arborización como parte de su compromiso con el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades donde mantiene presencia. El pasado sábado 8 de agosto, 25 colaboradores voluntarios de la institución sembraron 25 árboles de la especie Meijoo e intervinieron aproximadamente 100 m² de espacio público en el Óvalo Trébol, en Los Olivos, en coordinación con la Municipalidad Distrital.

La jornada se desarrolló en el marco de ‘Corazón en Acción’, el programa de voluntariado corporativo de Caja Trujillo, y representó la primera actividad de arborización descentralizada de la institución en Lima. La iniciativa se suma a las acciones realizadas previamente en Trujillo, donde la microfinanciera intervino 1,835 m² de espacio público en la avenida Túpac Amaru, contribuyendo a la recuperación y puesta en valor de esta zona.

“En Caja Trujillo creemos que el compromiso con el desarrollo de las comunidades también implica proteger y mejorar su entorno. Buscamos dejar una huella positiva que contribuya a contar con espacios más saludables, sostenibles y agradables para las familias”, señaló el Dr. Luis Muñoz Díaz, presidente del Directorio de Caja Trujillo.

La apuesta de la institución continuará durante los próximos meses con nuevas jornadas de arborización en otras zonas del país, con el propósito de ampliar el alcance de ‘Corazón en Acción’ y promover la participación de sus colaboradores en iniciativas que generen un impacto positivo en el ambiente y en las comunidades.

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