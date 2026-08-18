Los árboles cumplen un papel fundamental en las ciudades: contribuyen a mejorar la calidad del aire, generar sombra, reducir la sensación térmica y recuperar espacios públicos | Imagen: Composición
Los árboles cumplen un papel fundamental en las ciudades: contribuyen a mejorar la calidad del aire, generar sombra, reducir la sensación térmica y recuperar espacios públicos | Imagen: Composición
Por Redacción EC

Lima enfrenta un importante déficit de áreas verdes y cobertura arbórea. Según un monitoreo satelital de Husqvarna de 2024, la capital cuenta con apenas 4 % de espacios naturales y 1 % de cobertura arbórea, ubicándose entre las ciudades menos verdes de Sudamérica. A ello se suma que la población también percibe esta problemática: de acuerdo con el Reporte Urbano de Percepción Ciudadana de Lima Cómo Vamos, solo 21 % de los vecinos de Lima Norte y Lima Sur se encuentra satisfecho con el estado de los parques y áreas verdes de uso público.