Netflix, Disney+ y Prime Video: estrenos que puedes ver este fin de semana | Composición EC: Internet
Netflix, Disney+ y Prime Video: estrenos que puedes ver este fin de semana | Composición EC: Internet
Por Redacción EC

Las plataformas de streaming renuevan su catálogo este fin de semana con propuestas para distintos gustos, aunque no todas presentan novedades durante estos días. Netflix concentra parte de la atención con nuevas producciones y títulos recientes, mientras Prime Video suma una película romántica. Disney+, por su parte, no incorpora estrenos durante el fin de semana, pero sí presentó novedades en los días previos. También hay alternativas en servicios como Movistar Plus+, HBO Max, Apple TV, SkyShowtime y Filmin, que amplían la oferta con películas, series y documentales. Descubre cuáles son los estrenos que llegan a cada servicio y qué producciones puedes encontrar.

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