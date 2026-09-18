Las plataformas de streaming renuevan su catálogo este fin de semana con propuestas para distintos gustos, aunque no todas presentan novedades durante estos días. Netflix concentra parte de la atención con nuevas producciones y títulos recientes, mientras Prime Video suma una película romántica. Disney+, por su parte, no incorpora estrenos durante el fin de semana, pero sí presentó novedades en los días previos. También hay alternativas en servicios como Movistar Plus+, HBO Max, Apple TV, SkyShowtime y Filmin, que amplían la oferta con películas, series y documentales. Descubre cuáles son los estrenos que llegan a cada servicio y qué producciones puedes encontrar.

¿QUÉ ESTRENOS PUEDES VER ESTE FIN DE SEMANA EN NETFLIX, DISNEY+ Y PRIME VIDEO?

Netflix presenta este 18 de septiembre dos novedades para sus suscriptores. Una de ellas es ‘El escándalo’, serie que se incorpora al catálogo como estreno, mientras que la otra es ‘Las mejores’, una película de comedia que ofrece una alternativa para quienes buscan entretenimiento ligero durante estos días.

A estos lanzamientos se suman otros títulos que llegaron a Netflix durante la semana. Entre ellos está ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’, una nueva miniserie perteneciente a la antología ‘Monstruo’, producción que comenzó con la historia de Jeffrey Dahmer. También se encuentra disponible la segunda temporada de ‘Stranger Things: Relatos del 85’, que amplía la oferta de la plataforma para este fin de semana.

En Prime Video, el lanzamiento previsto para este 18 de septiembre es ‘Tú + yo: solos contra todos’, una película romántica que se incorpora al servicio y se presenta como una de las principales novedades de la plataforma para estos días.

En cuanto a Disney+, no se han programado estrenos para este fin de semana. No obstante, el servicio sí sumó contenido durante los días anteriores, entre los que aparecen ‘Amores inesperados’, ‘City of Blood’ y ‘Mínima seguridad’, producciones que ya forman parte de su catálogo, según informa la plataforma MeriStation.

¿QUÉ NOVEDADES PRESENTAN LAS OTRAS PLATAFORMAS DURANTE ESTOS DÍAS?

Además de Netflix, Disney+ y Prime Video, otros servicios de streaming cuentan con películas, series y documentales que llegan entre este 18 y el 20 de septiembre. Estas son algunas de las novedades:

HBO Max adelantó sus novedades durante la semana con un nuevo episodio de ‘Linternas’, serie vinculada al Universo DC, y la película ‘Hit Man: Asesino por casualidad’, protagonizada por Glen Powell.

adelantó sus novedades durante la semana con un nuevo episodio de ‘Linternas’, serie vinculada al Universo DC, y la película ‘Hit Man: Asesino por casualidad’, protagonizada por Glen Powell. Apple TV no presenta lanzamientos durante el fin de semana, aunque esta semana incorporó la sexta temporada de ‘Slow Horses’, serie protagonizada por Gary Oldman.

no presenta lanzamientos durante el fin de semana, aunque esta semana incorporó la sexta temporada de ‘Slow Horses’, serie protagonizada por Gary Oldman. Movistar Plus+ incorpora el 18 de septiembre ‘Pizza Movies’, una comedia. El 19 de septiembre estrena la segunda temporada de ‘Outlander: Sangre de mi sangre’ y para el día 20 tiene previstos ‘Primera ministra’, documental, y ‘Couture (Alta costura)’, drama.

incorpora el 18 de septiembre ‘Pizza Movies’, una comedia. El 19 de septiembre estrena la segunda temporada de ‘Outlander: Sangre de mi sangre’ y para el día 20 tiene previstos ‘Primera ministra’, documental, y ‘Couture (Alta costura)’, drama. SkyShowtime suma el 19 de septiembre la tercera temporada de ‘Rugrats’. La plataforma también estrenó recientemente ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’.

suma el 19 de septiembre la tercera temporada de ‘Rugrats’. La plataforma también estrenó recientemente ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’. Filmin tiene una extensa lista de estrenos para este 18 de septiembre. Entre sus novedades aparecen ‘All Dirt Roads Taste of Salt’, ‘André es idiota’, ‘Casa Reynal’, ‘El amigo silencioso’, ‘El caso Braibanti’, ‘Enarak’, ‘Familiar Touch’, ‘Fragmentos’, ‘Hate songs’, ‘Luger’, ‘Me gustan las pelis’ y ‘Un altre home (Otro hombre)’.

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