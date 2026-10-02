Netflix está a punto de retirar de su catálogo una producción que durante años ha destacado por sus intensas batallas, gladiadores, intrigas y una estética visual que recuerda a 300. La serie, estrenada en 2010, tiene los días contados y dejará de estar disponible el próximo 6 de octubre por el vencimiento de su licencia. Con cuatro temporadas y 39 episodios, presenta una historia cargada de acción, conflictos políticos y dramas personales, además de haber enfrentado importantes cambios durante su producción. Su salida no responde a una falta de interés del público, pues en Estados Unidos acumuló 259,4 millones de horas de visionado antes de abandonar el catálogo. Conoce qué serie está a punto de desaparecer de Netflix, por qué fue comparada con 300 y qué sucedió con su protagonista.

¿QUÉ SERIE DEJARÁ NETFLIX EN LOS PRÓXIMOS DÍAS?

La producción que abandonará el catálogo es “Spartacus”, que salió al aire por primera vez en enero de 2010. La historia sigue a un gladiador dentro del mundo de la antigua Roma y combina combates, conspiraciones, relaciones personales y luchas por el poder. Su salida de Netflix está relacionada con el vencimiento del acuerdo de licencia que permitía ofrecer la serie en la plataforma.

"Spartacus". (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ SPARTACUS FUE COMPARADA CON ‘300’ Y CÓMO LOGRÓ DIFERENCIARSE?

Desde sus primeros capítulos, la ficción fue relacionada con la película de Zack Snyder por su propuesta visual. Las batallas utilizaban movimientos ralentizados, escenarios digitales y abundantes efectos de sangre, recursos que recordaban claramente al estilo de 300. Incluso Peter Mensah, quien interpretó al mensajero persa en aquella película, apareció aquí como Doctore, encargado de preparar a los gladiadores.

Sin embargo, la producción fue ampliando su propuesta hasta encontrar una identidad propia. Los enfrentamientos en la arena pasaron a convivir con conspiraciones, romances, traiciones y disputas por el poder dentro de Roma. John Hannah y Lucy Lawless tuvieron papeles importantes en esta dimensión política, mientras los combates conservaron el espectáculo que había llamado la atención desde el comienzo.

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL PROTAGONISTA Y EL FINAL DE LA SERIE?

Andy Whitfield, protagonista original de la ficción, recibió en marzo de 2010 el diagnóstico de linfoma no Hodgkin cuando la primera temporada todavía estaba en emisión. Debido a esta situación, la productora Starz retrasó la siguiente entrega y aprovechó ese periodo para producir “Dioses de la arena”, una precuela de seis episodios. Aunque el actor inicialmente logró recuperarse, la enfermedad regresó y finalmente tuvo que dejar el papel. Liam McIntyre fue elegido para continuar como Spartacus.

Whitfield falleció en Sídney el 11 de septiembre de 2011, a los 39 años. McIntyre continuó al frente de la ficción en “Venganza” y “La guerra de los condenados”, hasta que la historia llegó a su final en 2013. Posteriormente, la franquicia tuvo un nuevo intento con “Spartacus: House of Ashur”, pero la producción fue cancelada después de una temporada.

Quienes quieran conocer más sobre Whitfield, existe “Be Here Now”, documental que registra su experiencia durante la enfermedad, según informa la plataforma 3D Juegos.

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