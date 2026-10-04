Sorochuco es un distrito situado al oeste de la ciudad de Celendín, en el departamento de Cajamarca. Según los datos del Censo 2017, cuenta con 7.352 habitantes y tiene como capital al pueblo del mismo nombre, asentado a 2.783 metros sobre el nivel del mar. Por su ubicación, presenta un clima que puede ser templado o frío, de acuerdo con la altitud de cada zona.

Dónde queda Sorochuco y cuál es su historia?

Sorochuco es un distrito ubicado en la provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, en el norte del Perú. La capital distrital lleva el mismo nombre y se encuentra a una altitud cercana a los 2.663 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Para 2024, el organismo estimó una población distrital de 6.738 habitantes.

El origen del nombre Sorochuco está relacionado, según la tradición recogida en fuentes históricas, con el término Suro-Kucho, asociado a la idea de “rincón de suros o cañas lisas”. El territorio tuvo diferentes formas de organización durante la época colonial y pasó por cambios administrativos hasta consolidarse como distrito de la provincia de Celendín tras la creación de esta jurisdicción en 1862.

Sorochuco y su tradición agrícola

La vida de Sorochuco está estrechamente vinculada con las actividades del campo. Entre los productos tradicionalmente asociados con la zona figuran el maíz, frijol, trigo, arvejas, lentejas, papa, zanahoria, oca, olluco, mashua y yuca. Esta producción convierte al distrito en un espacio importante para el abastecimiento y el intercambio comercial dentro de la provincia de Celendín.

Además de la actividad agrícola, Sorochuco mantiene expresiones culturales propias de los pueblos de Cajamarca. Una de las celebraciones más representativas es la festividad del Padre Eterno, que se desarrolla en junio y reúne actividades religiosas, sociales y gastronómicas. Los carnavales también forman parte del calendario tradicional de la población y de sus comunidades.

Las lagunas y paisajes naturales de Sorochuco

Uno de los principales atractivos del territorio es su paisaje altoandino. Estudios y registros turísticos mencionan lugares como la campiña de Sorochuco, la catarata El Faro, la catarata La Cárcel, el centro turístico Los Soldados y las lagunas El Perol y Alforjacocha.

La laguna El Perol, ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es uno de los espacios naturales más conocidos de la zona y forma parte del conjunto de lagunas altoandinas de Celendín. En 2024, el Congreso aprobó en primera votación un dictamen que propuso declarar de interés nacional la creación e implementación de un circuito turístico de estas lagunas, entre ellas El Perol y Alforjacocha.

Fiestas, costumbres y gastronomía

La principal festividad de Sorochuco se realiza el 10 de junio en honor al Padre Eterno. La Feria Patronal reúne música, fuegos artificiales, actividades en la plaza de armas y comidas tradicionales como picante de cuy, chicharrones, tamales, caldo verde, caldo de gallina, caldo de cabeza de carnero y chicha de jora.

El calendario local también incluye los carnavales, la Semana Santa, la celebración de las Cruces en mayo, la festividad de San Juan y las actividades de diciembre por la Inmaculada Concepción y Navidad. Durante Semana Santa destaca el huaccho locro, una sopa preparada con verduras, habas, frejol verde, caygua, quesillo, cushuro y zapallo.

En centros poblados como Salacat, Rejopampa y El Tingo se desarrollan celebraciones religiosas propias, entre ellas la festividad de la Virgen del Arco, Santa Rosa de Lima y San Pedro y San Pablo. Estas expresiones muestran que Sorochuco no solo es un distrito agrícola de Celendín: es también un territorio donde la identidad se mantiene viva a través de la fe, la cocina, las danzas y la participación comunal.

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