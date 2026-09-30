¿Hackearon tu WhatsApp? Estos pasos pueden ayudarte a recuperar el control | Foto: Magnific
¿Hackearon tu WhatsApp? Estos pasos pueden ayudarte a recuperar el control | Foto: Magnific
Por Redacción EC

El robo de cuentas de WhatsApp se ha convertido en una de las modalidades utilizadas por los ciberdelincuentes para acceder a información personal, suplantar identidades y cometer estafas. En muchos casos, los afectados descubren que han perdido el acceso a la aplicación cuando sus familiares, amigos o compañeros de trabajo les advierten que están recibiendo mensajes sospechosos en los que se solicita dinero. Esta situación puede generar preocupación, especialmente cuando los delincuentes utilizan la confianza de los contactos para intentar engañarlos. Sin embargo, actuar rápidamente y seguir los procedimientos de seguridad de la plataforma puede ayudar a recuperar la cuenta y evitar mayores consecuencias. Conoce qué debes hacer si hackearon tu WhatsApp, cómo identificar las señales de una posible intrusión y qué medidas puedes adoptar para proteger tu información.

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