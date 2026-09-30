El robo de cuentas de WhatsApp se ha convertido en una de las modalidades utilizadas por los ciberdelincuentes para acceder a información personal, suplantar identidades y cometer estafas. En muchos casos, los afectados descubren que han perdido el acceso a la aplicación cuando sus familiares, amigos o compañeros de trabajo les advierten que están recibiendo mensajes sospechosos en los que se solicita dinero. Esta situación puede generar preocupación, especialmente cuando los delincuentes utilizan la confianza de los contactos para intentar engañarlos. Sin embargo, actuar rápidamente y seguir los procedimientos de seguridad de la plataforma puede ayudar a recuperar la cuenta y evitar mayores consecuencias. Conoce qué debes hacer si hackearon tu WhatsApp, cómo identificar las señales de una posible intrusión y qué medidas puedes adoptar para proteger tu información.

¿QUÉ HACER SI HACKEARON TU CUENTA DE WHATSAPP?

Si perdiste el control de tu cuenta, puedes intentar recuperarla registrando nuevamente tu número de teléfono en WhatsApp. Para ello, sigue estos pasos:

Elimina WhatsApp de tu celular y vuelve a descargar la aplicación oficial. Abre la aplicación e ingresa tu número de teléfono para comenzar nuevamente el proceso de registro. Espera el código de verificación de seis dígitos que llegará mediante un mensaje SMS. Si no lo recibes, puedes solicitar la alternativa de verificación mediante una llamada telefónica. Introduce el código recibido para confirmar que eres propietario del número. Al completar nuevamente el registro, las sesiones que estén utilizando esa cuenta en otros dispositivos se cerrarán. Una vez recuperado el acceso, activa la verificación en dos pasos desde Ajustes, Cuenta y Verificación en dos pasos Finalmente, establece un PIN adicional de seis dígitos.

Después de recuperar la cuenta, utilizar funciones biométricas disponibles en el teléfono, como reconocimiento facial, puede añadir una barrera adicional frente a futuros intentos de acceso, según explica RPP.

¿CÓMO PUEDES SABER SI ALGUIEN ENTRÓ A TU WHATSAPP?

Existen varias señales que pueden revelar un posible acceso no autorizado. Una de las primeras comprobaciones consiste en revisar los dispositivos vinculados a tu perfil y verificar si aparece algún equipo que no reconoces.

También debes prestar atención si familiares, amigos o compañeros aseguran haber recibido mensajes tuyos que nunca enviaste, especialmente cuando estos incluyen solicitudes de dinero. Otra señal de alerta puede presentarse cuando la aplicación cierra tu sesión inesperadamente o cuando tienes dificultades para utilizar el PIN que configuraste anteriormente.

Ante mensajes sospechosos, es recomendable advertir a tus contactos mediante otros canales para evitar que respondan a solicitudes fraudulentas creyendo que provienen de ti.

¿QUÉ PRÁCTICAS PUEDEN PONER EN RIESGO TU CUENTA DE WHATSAPP?

Algunas acciones cotidianas pueden facilitar accesos indebidos. Entre las principales situaciones de riesgo se encuentran:

Mantener desactualizado el sistema operativo del celular, debido a que puede conservar vulnerabilidades de seguridad.

Abrir WhatsApp Web en una computadora pública o compartida y retirarse sin cerrar correctamente la sesión.

Entregar a otra persona el código de verificación de seis dígitos, incluso cuando quien lo solicita aparenta ser alguien conocido.

Instalar versiones modificadas o no oficiales de WhatsApp, ya que pueden carecer de las medidas de protección de la aplicación oficial.

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