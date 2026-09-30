Octubre vuelve a teñirse de morado con las tradicionales actividades en honor al Señor de los Milagros, una de las expresiones religiosas con mayor arraigo entre los fieles. Durante este mes se desarrollarán procesiones, misas y jornadas especiales que reunirán a cientos de personas en distintos puntos de la ciudad. La programación contempla varias fechas de recorrido y tendrá como jornada principal el 28 de octubre, cuando la imagen recorrerá el centro de la ciudad y se espera una importante concentración de devotos. Para garantizar el desarrollo de estas actividades, la Hermandad también anunció medidas preventivas y coordinación con distintas instituciones. A continuación, te contamos cuál es el calendario del Mes Morado, además de recordarte el origen de esta tradicional devoción y compartirte algunas frases para rendir homenaje al Señor de los Milagros.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES MORADO?

Las actividades del Mes Morado comenzarán el 1 de octubre con una procesión desde el templo de San Agustín. Ese mismo día se realizará una misa de apertura a las 8:00 a. m. y, dos horas después, a las 10:00 a. m., se desarrollará una celebración especial dedicada a los periodistas.

La programación continuará con nuevos recorridos los días 18, 19, 20 y 21 de octubre. Durante estas jornadas, las imágenes pasarán por diferentes puntos, entre ellos la parroquia Nuestra Señora del Pilar, el convento de Santa Teresa, el templo de San José y San Miguel Arcángel, ubicado en Cayma. Posteriormente, está previsto el retorno al templo de San Agustín.

El momento principal de las celebraciones llegará el 28 de octubre, fecha en la que se desarrollará la procesión central por el centro de la ciudad y culminarán las actividades del Mes Morado. Para esta jornada, la Hermandad calcula una asistencia aproximada de 15 mil fieles en la hora punta.

Ante la concentración de devotos, también se han contemplado medidas preventivas. La Hermandad informó que mantiene 39 cuadrillas y viene coordinando acciones con las autoridades. Asimismo, la Cruz Roja instalará una carpa de atención durante las fechas principales para brindar apoyo a los asistentes, según informa la plataforma web de Radio Yaraví.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

El Señor de Pachacamilla, más comúnmente llamado Señor de los Milagros, es una imagen de Jesucristo originalmente pintada en una pared de adobe, ubicada tras el Altar Mayor del santuario de Las Nazarenas ubicado en la región Lima, en Perú y venerada en la capital y diversas partes del mundo.

De acuerdo con el historiador Raúl Porras Barrenechea, la pintura habría sido realizada durante el siglo XVI por un esclavo de origen angoleño llevado al Perú, identificado como Pedro Dalcón o Benito. Posteriormente, la composición incorporó las figuras de Dios Padre, la Virgen María y María Magdalena.

Según explica la historiadora María Rostworowski, la imagen podría estar relacionada al dios Pachacamac, tan solo por haber sido pintado en el Barrio de Pachacamilla en el centro de Lima.

¿QUÉ FRASES PUEDEN DEDICARSE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Durante octubre, los fieles suelen expresar su devoción mediante mensajes de agradecimiento, esperanza y confianza en Dios. Algunas frases para acompañar esta tradición son:

¡Señor de los Milagros! Porque te amo, yo quiero vivir siempre contigo durante la vida, para vivir siempre contigo en el cielo.

Señor de los Milagros, creo en tu infinita fuerza y te agradezco que siempre guíes mi camino.

Señor, tus maravillas son incontables, que cada día me sorprendes y no dejaré de testificar lo que has hecho en mi vida.

Para Dios no hay imposibles, y si tu fe en él es tan grande como lo que él tiene en ti, verás milagros.

Que el Señor de los Milagros llene tu vida de bendiciones y te proteja en todo momento.

En la devoción al Señor de los Milagros encontramos un refugio de paz y una fuente de esperanza.

En tiempos de dificultad, recuerda que el Señor de los Milagros está a tu lado, obrando maravillas en tu vida.

Señor de los Milagros, concede la paz a nuestro mundo. Que tu luz divina ilumine los corazones de quienes promueven la paz y la justicia en la tierra.

Gracias Dios por cuidar de esta familia, por regalarnos tanto amor y tanta salud, gracias por hacer que seamos tan felices en tu gloria.

VÍDEO RECOMENDADO: