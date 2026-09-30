Ser elegido como miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 implica asumir una importante responsabilidad que comienza antes de la votación y se extiende hasta el cierre de la jornada electoral. Los ciudadanos designados deberán acudir temprano a su local el domingo 4 de octubre, cumplir con la instalación de la mesa, supervisar el sufragio y participar activamente en el conteo final de votos. Sin embargo, esta labor también contempla determinados beneficios para quienes cumplan con las condiciones establecidas, entre ellos un día de descanso remunerado que puede ser utilizado después de los comicios. A continuación, te contamos cuándo se puede tomar ese día libre y qué requisitos debes cumplir para acceder a dicho beneficio laboral establecido para los miembros de mesa.

¿LOS MIEMBROS DE MESA PUEDEN DESCANSAR EL LUNES 5 DE OCTUBRE?

Sí. Los ciudadanos que hayan recibido la capacitación correspondiente y hayan cumplido efectivamente con su labor durante las elecciones podrán acceder a un día de descanso remunerado y no compensable. Este beneficio puede utilizarse el lunes 5 de octubre y no debe descontarse de las vacaciones ni convertirse en una jornada que el trabajador tenga que recuperar posteriormente.

Si el trabajador y su empleador acuerdan utilizar el descanso en otra fecha, este podrá trasladarse a otro día, siempre que se otorgue dentro de los tres meses posteriores a las elecciones. El beneficio alcanza a trabajadores de los sectores público y privado.

¿QUÉ OTRO BENEFICIO RECIBIRÁN AQUELLOS ELEGIDOS COMO MIEMBROS DE MESA?

Además del descanso laboral, quienes cumplan correctamente con la función electoral recibirán una compensación económica de S/165. El pago está sujeto al cumplimiento adecuado de las responsabilidades asignadas durante la jornada electoral.

¿CÓMO SABER SI FUISTE DESIGNADO MIEMBRO DE MESA?

La plataforma donde se consulta el local de votación también permite verificar si un ciudadano fue elegido miembro de mesa. Si fue designado, mostrará el cargo, la mesa, el número de orden y la ubicación del centro de votación. También podrá descargar su credencial.

¿QUÉ TAREAS DEBERÁN CUMPLIR LOS ELEGIDOS COMO MIEMBROS DE MESA?

Los ciudadanos designados tendrán que acudir a su local de votación a las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre, horario previsto para instalar las mesas. Cada una estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes.

Durante el desarrollo de los comicios estarán a cargo de las actividades necesarias para llevar adelante el sufragio y, una vez terminada la votación, deberán participar en el escrutinio y completar las actas correspondientes. Cada mesa estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes.

¿QUÉ PASA SI NO CUMPLES COMO MIEMBRO DE MESA Y TAMPOCO VOTAS?

Las sanciones por no ejercer como miembro de mesa y por no votar son independientes. Por ello, un ciudadano podría recibir ambas multas si incurre en las dos faltas.

Para 2026, la multa por no votar depende de la clasificación socioeconómica del distrito:

Distrito no pobre: S/110

Distrito pobre: S/55

Distrito pobre extremo: S/27.50

Por ejemplo, un miembro de mesa de un distrito no pobre que no cumpla con el cargo y tampoco vote podría acumular S/385, correspondientes a S/275 por incumplir como miembro de mesa y S/110 por omitir el sufragio.

VÍDEO RECOMENDADO: