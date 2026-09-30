Miembros de mesa: ¿tendrás permiso para no trabajar el lunes después de las elecciones? | Foto: Andina
Miembros de mesa: ¿tendrás permiso para no trabajar el lunes después de las elecciones? | Foto: Andina
Por Redacción EC

Ser elegido como miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 implica asumir una importante responsabilidad que comienza antes de la votación y se extiende hasta el cierre de la jornada electoral. Los ciudadanos designados deberán acudir temprano a su local el domingo 4 de octubre, cumplir con la instalación de la mesa, supervisar el sufragio y participar activamente en el conteo final de votos. Sin embargo, esta labor también contempla determinados beneficios para quienes cumplan con las condiciones establecidas, entre ellos un día de descanso remunerado que puede ser utilizado después de los comicios. A continuación, te contamos cuándo se puede tomar ese día libre y qué requisitos debes cumplir para acceder a dicho beneficio laboral establecido para los miembros de mesa.

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