Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están cada vez más cerca y más de 809 mil ciudadanos tendrán una responsabilidad durante la jornada electoral en todo el territorio nacional: integrar una mesa de sufragio. Para ellos, cumplir con este encargo no solo implica presentarse desde temprano, sino también participar en la instalación, supervisar la votación y realizar el conteo de los votos durante las diferentes etapas de la jornada. A cambio, podrán recibir una compensación de S/165 y, si cumplen determinados requisitos, acceder a un día de descanso remunerado. Sin embargo, no asistir también puede generar una multa según las disposiciones electorales vigentes. A continuación, te contamos cuánto recibirán los miembros de mesa, qué deben hacer y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esta obligación.

¿CUÁNTO RECIBIRÁS POR SER MIEMBRO DE MESA Y QUÉ BENEFICIOS TENDRÁS?

Los ciudadanos que cumplan efectivamente con el cargo recibirán una compensación de S/165, equivalente al 3% de la UIT. Sin embargo, haber sido sorteado no garantiza automáticamente el pago, pues es necesario ejercer la función y cumplir las condiciones establecidas por la ONPE para solicitarlo.

Además, quienes desempeñen el cargo y completen la capacitación correspondiente tienen derecho a un día de descanso remunerado y no compensable. Este beneficio alcanza a trabajadores públicos y privados y, para las Elecciones 2026, deberá utilizarse dentro de los 90 días posteriores a la jornada electoral.

¿QUÉ PASA SI NO CUMPLES COMO MIEMBRO DE MESA?

No cumplir con la función asignada puede generar una multa de S/275, equivalente al 5% de la UIT. La sanción alcanza a los miembros titulares y suplentes que incumplan con su obligación.

También puede aplicarse a un elector que, ante la ausencia de los ciudadanos designados, sea convocado para integrar una mesa y se niegue injustificadamente a hacerlo.

Por ello, los ciudadanos sorteados deben organizar con anticipación su traslado para llegar a tiempo al local correspondiente.

Foto: ODPE Camaná.

¿CUÁNDO DEBES PRESENTARTE Y QUÉ FUNCIONES CUMPLIRÁS?

Las elecciones serán el domingo 4 de octubre de 2026. Aunque la votación está prevista de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., los miembros de mesa deben presentarse antes, pues la instalación está prevista desde las 6:00 a. m.

Cada mesa tendrá tres titulares y seis suplentes. Durante la jornada, los miembros deben cumplir tres etapas principales:

Instalación: revisar el material electoral y preparar la mesa para recibir a los electores. Sufragio: conducir la votación y verificar que el procedimiento se desarrolle conforme a las reglas establecidas. Escrutinio: realizar el conteo de votos y participar en el llenado de las actas electorales.

Los seis suplentes también deben acudir al local, pues pueden reemplazar a los titulares que no se presenten. Si incumplen con el cargo que les corresponde, también pueden recibir la multa.

(Foto: GEC)

¿QUÉ OCURRE SI NO VOTAS Y TAMPOCO CUMPLES COMO MIEMBRO DE MESA?

Las multas por no cumplir como miembro de mesa y por no votar son independientes. Por eso, un ciudadano que incurra en ambas faltas puede recibir las dos sanciones.

Para 2026, la multa por no votar depende de la clasificación socioeconómica del distrito:

Distrito no pobre: S/110.

Distrito pobre: S/55.

Distrito pobre extremo: S/27.50.

Por ejemplo, un miembro de mesa de un distrito no pobre que no cumpla con el cargo y tampoco vote podría acumular S/385, correspondientes a S/275 por incumplir como miembro de mesa y S/110 por omitir el sufragio.

¿PUEDES EXCUSARTE Y QUÉ DIFERENCIA HAY CON LA JUSTIFICACIÓN Y LA DISPENSA?

La normativa permite solicitar una excusa cuando existe una causal que impide ejercer el cargo, como determinados problemas de salud, encontrarse fuera del país u otros impedimentos contemplados legalmente. Para estas elecciones, el plazo para presentar la solicitud llega hasta el 28 de septiembre, mediante la ODPE correspondiente o el SIDEMM.

Estos trámites tienen finalidades diferentes:

Excusa: busca evitar que el ciudadano ejerza el cargo cuando existe una causal válida.

Justificación: permite solicitar la exoneración de la multa por no cumplir como miembro de mesa cuando existe un motivo acreditable.

Dispensa: permite solicitar la exoneración de la multa por no votar cuando existe una causal reconocida.

Las solicitudes de justificación y dispensa se presentan después de las elecciones ante el Jurado Nacional de Elecciones, según informa Infobae.

Foto: Andina

¿TODAVÍA HAY CAPACITACIONES COMO MIEMBRO DE MESA?

Sí. La ONPE programó dos jornadas presenciales de capacitación para los miembros de mesa: la primera se realizó el 20 de septiembre y la segunda está prevista para el domingo 27 de septiembre. Además, el organismo electoral mantiene materiales virtuales y manuales diferenciados según la ubicación de la mesa.

Completar esta preparación resulta especialmente importante porque la capacitación forma parte de las condiciones vinculadas al derecho al descanso remunerado. También permite que los ciudadanos conozcan previamente los procedimientos que deberán aplicar durante la instalación, el sufragio y el escrutinio.

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