Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están cada vez más cerca y, ante la jornada del 4 de octubre, una duda frecuente es si quienes fueron miembros de mesa durante las elecciones presidenciales deberán asumir nuevamente esta responsabilidad en los próximos comicios. Ante esta incertidumbre, es importante mencionar que la ONPE ya definió el procedimiento para seleccionar a quienes cumplirán esta función y existen detalles importantes sobre la designación, los horarios de instalación y las obligaciones que tendrán los ciudadanos elegidos. Además, se ha establecido una compensación económica y un día de descanso para quienes cumplan con esta labor durante la jornada electoral. A continuación, te contamos qué pasará con los anteriores miembros de mesa y todo lo que debes saber para estas elecciones.

¿SI FUI MIEMBRO DE MESA EN LAS PRESIDENCIALES, VOLVERÉ A SERLO?

No necesariamente. Para los comicios regionales y municipales, la ONPE efectuó un nuevo sorteo, distinto al realizado para las elecciones presidenciales. Por ello, quienes participaron anteriormente deberán revisar nuevamente su situación.

La consulta se realiza en la plataforma oficial de la ONPE. Debes ingresar tu número de DNI para conocer si fuiste seleccionado. El sistema también permitirá revisar el local donde te corresponde votar.

¿CUÁNDO DEBEN PRESENTARSE LOS MIEMBROS DE MESA?

Los ciudadanos designados tendrán que acudir a su local de votación a las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre, horario previsto para instalar las mesas. Cada una estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes.

No asistir cuando corresponde instalar la mesa puede ocasionar una multa de S/275, según recoge Infobae de la ONPE.

¿LOS MIEMBROS DE MESA RECIBIRÁN ALGÚN BENEFICIO?

Los ciudadanos que desempeñen esta función recibirán S/165 como compensación económica. También podrán acceder a un día de descanso remunerado y no compensable, siempre que hayan cumplido con la capacitación y ejercido el cargo durante las elecciones.

Este beneficio alcanza a trabajadores del sector público y privado, según la información difundida por la ONPE.

¿QUÉ HACER SI NO PUEDES CUMPLIR COMO MIEMBRO DE MESA?

Existen dos trámites, dependiendo del momento y la situación:

Excusa: quienes sepan previamente que no podrán ejercer el cargo pueden solicitarla ante la ONPE. El pedido debe presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva de la lista.

quienes sepan previamente que no podrán ejercer el cargo pueden solicitarla ante la ONPE. El pedido debe presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva de la lista. Justificación: corresponde a quienes no asistieron a cumplir la función el día de la elección. Deben acreditar ante el Jurado Electoral Especial el motivo de su ausencia. El plazo es de cinco días naturales desde el día siguiente de la votación. Para las elecciones del 4 de octubre, la justificación podrá tramitarse del 5 al 9 de octubre de 2026.

¿CAMBIARON ALGUNOS LOCALES DE VOTACIÓN?

Sí. La ONPE reubicó mesas en la jurisdicción de la ODPE La Molina, en Lima, debido a problemas de infraestructura, seguridad, acceso y disponibilidad de ambientes. Algunas mesas que funcionaban en losas deportivas o espacios abiertos pasarán a recintos cerrados.

Ante esta situación, los electores deben volver a consultar su local de votación, mesa y número de orden en la plataforma de la ONPE antes de acudir a votar. Esta revisión resulta especialmente importante para evitar confusiones y conocer con anticipación las obligaciones asignadas para esta jornada electoral.

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