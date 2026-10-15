Ya tenemos todo el capítulo 1196 del manga de “ONE PIECE”. Mientras Luffy y Loki se están enfrentando a Imu, Zoro acaba de derrotar a Sommers y Sanji está en pleno desarrollo mientras se las ve cara a cara contra Killingham. ¿Qué pasó ahora? Aquí te contamos todo.

Capítulo 1196 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “EL AMOR DE QUIENES BUSCAN LA MUERTE NO VALE NADA”.

En la portada tenemos a la Vegapunk Lilith y a Edison realizando un entrenamiento de boxeo con un canguro padre e hijo como sus entrenadores.

El capítulo inicia en el preciso momento donde terminó el anterior, con Sanji molesto tratando de presionar para que no vuelvan los recuerdos en el reino Okama.

“¡No salgas! ¡No quiero volver a recordar aquel tiempo! ¡Nunca quiero volver a recordar esos días!”, dice Sanji en su mente.

El recuerdo de Iva reaparece y Sanji dice “¡Tengo que mantener el control! ¡En el momento en que mi resistencia decaiga estaré perdido!” a lo que Sanji consigue hacer que el recuerdo desaparezca.

“¡Uff, bien, se ha ido! ¡Quédate enterrado para siempre! Aquellos días infernales nunca deben volver” pero de la nada, el recuerdo de Iva reaparece y esta vez con mucha más fuerza, haciendo que Sanji abra su ojo mientras Iva le grita “¡Recomponte, mantén la cordura Sanji-boy!”.

“¡Aaaaaaaaaaaargh!” grita Sanji completamente aterrado mientras Killingham le hace daño con la lanza de longuinus.

“¿Qué? ¡Ah, es cierto! ¿Te duele mucho no es así? Jajaja, ese brazo debe ser muy importante para un camarero como tú” dice Killingham pero Sanji comienza a gritar “¡Detente por favor!” haciendo que Killingham se ría de él.

“¡Wahaha, ni en broma lo haré bastardo! ¡Me has destrozado una y otra vez! ¿Debería de empezar por tu brazo? O quizá por tus piernas para que nunca más puedas volver a usar tus patadas” dice pero Sanji reacciona y se levanta para atacarlo sin dudar mientras le grita “¡No estaba hablándote a ti basura! ¡Eres un bastardo!”, le grita Sanji mientras le da un golpe en el estómago a Killingham que lo manda a volar.

Sanji se toma el brazo malherido pero Killingham está en el aire muy molesto.

“¡Maldita sea, realmente me enojas de verdad! ¡No me importa lo inmortal que sea, que me hagan trizas una y otra vez, incluso yo, ya he tenido suficiente! ¡Estoy harto y mi paciencia se está agotando...!” grita Killingham pero este es interrumpido por el ataque de Sanji que le da de lleno a lo que el caballero divino consigue tanquearlo sin problema y le dice “¡vas a morir miserable plebeyo! ¡Mírate! ¡Solo estás desgastándote mientras yo me sano sin un solo rasguño! ¡Esta pelea no va a ningún lado! ¡Imagínate a ti mismo en cinco minutos y luego imagíname a mi! ¡Ve y suplícale ayuda tu capitán malnacido! ¡Ve y dile “ay capitán ayúdame, soy un pobre débil que no tiene haki del conquistador y no pude derrotar a un caballero divino”! ¡Ve y díselo con toda la vergüenza del mundo wahaha!”.

Sanji comienza a recordar el momento en Whole Cake donde después de darle una paliza a Luffy, este último le comienza a gritar que es mejor que vuelva ya que sin él no podrá ser el rey de los piratas.

En su enojo, Sanji se molesta y dice “¡De ninguna manera voy a decir que no pude hacer nada! ¡No a mi capitán!” haciendo que Sanji se levante con energía y le de una tremenda patada a Killingham mientras grita “¡Él cuenta conmigo!”.

Killingham le dice “Quédate tranquilo, el mundo está lleno de personas que jamás logran cumplir con las expectativas y tú solo eres uno más de ellos” haciendo que Sanji recuerde las palabras de su padre Judge mientras le gritaba que no tiene talento para absolutamente nada.

Sanji está cansado y Killingham aprovecha esto para usar su “liberación de sueño” haciendo que de la cabeza de Sanji, una nube empiece a tomar forma.

Sanji reacciona y se da cuenta de que casi se queda dormido de la nada. “¡Esta somnolencia casi me atrapa! ¡Qué ataque es ese!” grita Sanji y Killingham le dice “¡Ahora sí, este es el monstruo que acecha tus pesadillas! ¡Esto es a lo que temes maldito, súfrelo wahaha!” mientras vemos que la forma que ha tomado el miedo de Sanji es nada más y nada menos que la mismísima reina del reino Kamabakka, EMPORIO IVANKOV.

“¿Iva?” dice Sanji y Killingham le dice “¡Wahaha quién carajos será esa persona pero qué esperabas, así funciona el subconsciente así que monstruo de pesadilla, atácalo!”.

Sanji molesto lo mira y piensa “¿Por qué carajos es Iva? Ni si quiera es alguna escoria del Germa 66 o mi padre”.

Killingham no lo duda ni un segundo y salta para hacer un nuevo ataque. Esta vez se va a fusionar con el monstruo de pesadilla para darle más poder.

“¡La unión entre los sueños y la realidad se dará ahora mismo!” haciendo que el monstruo de pesadilla de Ivankov adopte la forma de Killingham de una forma completamente grotesca.

“¡Wahhaha, no se quién mierda será pero esta es la pesadilla que tú no querías ver!”, grita Killingham mientras Sanji en sus pensamientos comienza a decir “La razón por la que le temo es porque ella consigue ver a través de mi debilidad...”.

“¡Tiembla de miedo Sanji, acobárdate ante mi!” grita el caballero divino mientras dice “¡Salida!” a lo que Sanji sigue pensando “El amor de quienes buscan la muerte no vale nada”, a lo que Killingham aprovecha el momento para dale una patada con las patas traseras que le da de lleno en la cara a Sanji que lo deja extremadamente malherido, llevándonos a un flashback mientras dice “Perdí”.

Nos vamos dos años atrás en el reino Kamabakka.

Sanji ha conseguido derrotar a varios de los Okamas que le habían puesto en el reto para que si este perdía tenían que vestirlo con las ropas del lugar mientras Ivankov mira molesto.

“¡Oye, por qué demonios tengo que descansar por dos semanas! ¡Estas heridas no son nada! ¡Todavía puedo pelear!” grita Sanji pero Iva responde molesto “¡Cállate carajo y haz lo que te digo porque soy tu maestro!”.

Los Okamas miran a Sanji enamorados por la ventana pero Iva responde “Nadie va a atacar a un chico herido mientras duerme” y Sanji le dice “¡Más te vale que sea verdad!” mientras mira asustado la ventana.

“Sanji-boy, ganaste, pero estás cubierto de heridas. La persona contra la que te enfrentaste, Clara, tiene menos heridas que tú. ¡Tus últimas peleas han sido así, al menos las últimas 30!” prosigue Iva pero Sanji le dice que ha ganado todas las peleas y que no puede quejarse.

“¡Te estoy diciendo que no recibas golpes que puedes esquivar! ¿Acaso eres un tipo netamente imprudente o tienes deseos de morir? Arremetes como un jabalí salvaje. ¡Vas apresurándote a lo loco por la vida tratándote a ti mismo como si fueras desechable!” dice Iva y Sanji se queda molesto gritándole que se meta en sus propios asuntos.

“¡Gota a gota la piedra se agota como dicen por ahí! ¡No importa lo duro que sea un cuerpo! Acumula suficientes heridas pequeñas y en algún momento se romperá. Tu descuidada defensa demuestra lo poco que te valoras a ti mismo” sigue diciendo Iva y Sanji le dice “¡Deja de actuar como si me conocieras de toda la vida!” e Iva lo interrumpe gritando “¡Todas mis dulces chicas tiene algo que tú no!” mientras destruye las paredes del lugar donde Sanji estaba.

“¡Vayan mis chicas, grítenselo ustedes mismas!” y Sanji se pregunta qué es a lo que todas se reúnen para gritar a un sola voz “¡AMOR PROPIO!”.

Las chicas Okama comienzan a decirle a Sanji “Yo me amo por cómo soy”, “yo me amo por quién soy”, “¡Yo me amo a mi misma!”, “¡Aunque me vean distinta, yo camino orgullosa de mi!” y más frases abrazándose a ellas mismas.

Sanji los mira y le dice “Puedo verlo con solo mirarlos... ¡Pero a quién le voy a importar yo! ¡Yo le dedico todo mi amor a las damas!” pero Iva aparece en gigante y le dice “¡NO! ¡¡¡ALGUIEN QUE NO PUEDE AMARSE A SÍ MISMO...!!! ¡¡NO PUEDE AMAR A NADIE MÁS!!”.

Sanji le refuta diciendo “¡No seas ridícula, soy un hombre de amor. Daría la vida por Nami-swan o por Robin-chwan por ejemplo!” pero Iva le dice “Yo nunca dije que eso fuera malo, para nada, pero el amor de quienes buscan la muerte no vale nada” y Sanji asienta y dice “pero... tampoco es que quiera morir...” pero Iva interrumpe diciendo “¡EL AMOR ES DEFENSA!” haciendo que Sanji agache la mirada y recuerde cosas de su pasado en donde Judge y sus hermanos le decían lo peor cuando era niño.

“QUÉ FRACASO, ¡SER TU PADRE ES UNA MANCHA PARA MÍ! ¡¡PADRE PERDÓN POR HABER NACIDO DÉBIL...!!” pero Iva vuelve a interrumpir ese momento diciendo “No tengo intención de indagar en el pasado de nadie pero... ¡Tu amor está cubierto de heridas!” y Sanji se toma el rostro mientras le dice “¡Cállate, no hay nada importante en el pasado! ¡Lo único que importa es ganar y seguir avanzando! ¿No es así?” a lo que Iva le dice “Si sigues diciéndote eso as ti mismo, si sigues ganando de esa forma tan imprudente y desechable... llegarás a tu límite algún día y ni si quiera serás capaz de salvar a quienes amas. ¡Yo también tengo a un hombre al que quiero proteger con mi vida! Y lo protegeré hasta el final de mis días pero... ¿qué hay de ti?” y Sanji responde diciendo “¡Por supuesto que puedo hacerlo!”, mientras volvemos al tiempo real.

Sanji está tirado herido y pensando “¡Suficiente! Ya arreglé las cosas con el Germa, no soy el mismo de aquel entonces. En cuanto a mi valor, mis amigos fueron quienes me lo dieron” mientras recuerda a Luffy y los demás diciéndole que su comida es la mejor del mundo.

“Estos son tiempos difíciles y hay un montón de personas viviendo vidas de terribles. Tampoco voy a embriagarme en la desgracia pero, quizá el día de mi límite del que hablaste es hoy, Iva. Si mejoro mi defensa, ¿me haré más fuerte? ¡Necesito poder aquí y ahora! ¿Y me estás diciendo que me cuide a mi mismo? Hey Iva...yo...”, dice Sanji pero Killingham se abalanza para darle el golpe final cuando de la nada, suena un puff y el monstruo de pesadilla desaparece.

“¡Qué carajos, qué ha pasado, su pesadilla se ha borrado!”, dice Killingham sorprendido.

Sanji se sube en una rama y con mucha tranquilidad prende su cigarro mientras mira a Killingham y lo amenaza. “¡No voy a recibir ni un solo golpe más de ti basura! ¡No me importa si eres un dragón celestial, caballero divino o lo que mierda sea! ¡Estás ahí de pie mirándome por encima del hombre frente a la gente que nos acogió tan bien que me estás sacando de mis casillas!”.

“¡Ohhh qué desafiante te has puesto Sanji, tú miserable escoria!”, dice Killingham con lo que finalizamos el capítulo 1196 del manga de ONE PIECE con las palabras de Sanji extremadamente enojado “¿Ah sí? ¡Tienes la cabeza demasiado alta! ¡Ya te dije que te inclines ante mi,hombre caballo!”.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha y hora de estreno oficial del capítulo 1196 de “ONE PIECE”

Para tranquilidad de los lectores, la revista Weekly Shōnen Jump no tendrá pausa programada. El capítulo 1196 de “ONE PIECE” estará disponible de forma legal y gratuita en castellano a través de Manga Plus el domingo 18 de octubre.

Horarios de estreno por país:

España: 17:00 hrs

17:00 hrs México, Colombia, Perú y Ecuador: 09:00 hrs

09:00 hrs Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 11:00 hrs

11:00 hrs Venezuela y Bolivia: 10:00 hrs

10:00 hrs Estados Unidos: 07:00 PST / 10:00 EST

Lo que dejó el capítulo 1195: Victoria de Zoro, el dolor de Brook y el dilema de Sanji

El capítulo 1195 (titulado “Punto débil”) dejó momentos decisivos en varios frentes:

Zoro arrasa con Sommers: Liberando una imponente ráfaga de Haki del Conquistador, Zoro provocó el pánico en Sommers y desató un ataque fulminante que acabó con su enemigo.

Liberando una imponente ráfaga de Haki del Conquistador, Zoro provocó el pánico en Sommers y desató un ataque fulminante que acabó con su enemigo. Brook y la Princesa Shuri (Gunko): Shuri, manipulada por Imu a través del Domi Reversi y la marca del mar profundo, rompió a llorar ante Brook. Aunque niega su pasado y afirma pertenecer a la nobleza militar de la familia Manmayer, sus lágrimas y su postura de combate delataron el fuerte vínculo que conserva con el músico de los Sombrero de Paja.

Shuri, manipulada por Imu a través del Domi Reversi y la marca del mar profundo, rompió a llorar ante Brook. Aunque niega su pasado y afirma pertenecer a la nobleza militar de la familia Manmayer, sus lágrimas y su postura de combate delataron el fuerte vínculo que conserva con el músico de los Sombrero de Paja. El misterio de Lily y Elbaf: En la habitación oculta con Robin, Chopper y Saul, se reveló que una mujer humana llamada Lily habitó en la isla siglos atrás.

En la habitación oculta con Robin, Chopper y Saul, se reveló que una mujer humana llamada Lily habitó en la isla siglos atrás. Sanji al límite contra Killingham: A pesar de conectar ataques devastadores como el Ifrit Jambe, Sanji fue superado por la regeneración y el poder de Killingham. Tras ser encarado por no poseer Haki del Conquistador y recibir un golpe crítico con la Lanza de la Vida, Sanji cayó gravemente herido mientras recordaba los consejos de Gaban, las palabras de Luffy sobre no sacrificarse por deuda y sus memorias reprimidas del Reino Kamabakka con Ivankov.

Teorías del capítulo 1196: ¿Se abre la “puerta prohibida” de Sanji?

De cara a la próxima entrega, la comunidad centra su atención en tres grandes incógnitas:

El despertar de Sanji: La barrera mental y la tendencia autodestructiva de Sanji se están rompiendo. La referencia a la “puerta prohibida” de sus recuerdos con Ivankov sugiere que podríamos ver un incremento crucial de su poder o incluso el despertar de su propio Haki del Conquistador. El rescate en West Village: Con la derrota de Sommers a manos de Zoro, la presión sobre los gigantes disminuye, abriendo paso al rescate definitivo de los niños. El secreto de Lily: Robin y Saul profundizarán en el hallazgo del cofre y la conexión de la figura legendaria de Lily con el pasado de Elbaf e Imu.

Calendario de filtraciones y spoilers del capítulo 1196

Para quienes siguen el día a día de la comunidad, las filtraciones del capítulo 1196 seguirán el calendario habitual:

Primeros spoilers y pistas: Entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre.

Entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre. Resumen completo e imágenes (Raw Scans): Entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre.

Entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre. Lanzamiento oficial en Manga Plus: Domingo 18 de octubre.

Dónde leer el manga de “One Piece” gratis y legal

Puedes disfrutar del capítulo 1196 totalmente gratis, en español y con la mejor calidad oficial a través de la aplicación o el sitio web de Manga Plus (Shueisha), disponible tanto para iOS como para Android.