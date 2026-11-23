El manga de “ONE PIECE” celebra su histórico capítulo 1200 con revelaciones directas sobre el Siglo Vacío, la relación original entre Imu, Joy Boy y Nefertari D. Lili, el verdadero origen de Plutón y el arca Noah, y la batalla interna de Monkey D. Luffy por recuperar el control de su propia Fruta Zoan despertada. Además, se confirma que la próxima semana no hay descanso para Eiichiro Oda.

El estreno oficial del capítulo está programado para este domingo 29 de noviembre de 2026 a través de MANGA Plus (en el bloque habitual de estreno simultáneo de Weekly Shonen Jump).

Spoilers “ONE PIECE 1200″

Nueva historia de portada Volumen 27 Unos piratas miran a una camarera en un bar (es Boa Hancock, pero no podemos verle el rostro).

Con respecto al estado actual de Luffy: cuando una Fruta del Diablo de tipo Zoan despierta, la voluntad que reside dentro de la fruta puede abrumar a su usuario. Luffy ahora está intentando recuperar el control de su cuerpo (vemos el rostro de Luffy hablando dentro del cuerpo de mono, jajaja), y el mono es malísimo a más no poder.

Robin lee la carta de Lili. Lili fue amiga de Imu y Joy Boy hace 800 años. Ella había esperado que los tres pudieran seguir siendo amigos como lo habían sido en el pasado. Sin embargo, una guerra masiva que cambió el mundo colocó a Joy Boy e Imu en bandos opuestos. Joy Boy buscaba la libertad, mientras que Imu quería convertirse en un dios.

Joy Boy obtuvo el apoyo de varias razas, y el ejército de gigantes de Elbaf también se unió a la guerra, convirtiéndose en una poderosa fuerza de combate. Los gigantes Galley-la también se unieron a Joy Boy y construyeron a Plutón y el arca Noah.

Para detener al ejército de gigantes, las fuerzas aliadas de Imu recurrieron a la táctica de secuestrar niños y usarlos como rehenes. Debido a que los gigantes tienen largas vidas y sus hijos crecen lentamente, las madres y los niños son a quienes más aprecian. De esa manera derrotaron al ejército de gigantes de Elbaf.

Lili temía que Imu, quien posee vida eterna, volviera a usar niños para controlar Elbaph, e instó a todos a prepararse con antelación.

Robin continúa leyendo la carta de Lili, pero la escena se corta aquí. En la aldea de los gigantes, vemos a Luffy luchando contra sí mismo. Luffy recupera el control de un brazo y lo envuelve alrededor de su propio cuerpo para detener al mono.

El capítulo termina con Gunko llegando a la aldea de los gigantes. Gunko les dice a los gigantes que no pueden hacer nada contra Imu y les da un consejo: abandonen a los niños.

FIN DEL CAPÍTULO.

LA PRÓXIMA SEMANA NO HAY DESCANSO.

Cómo y dónde leer One Piece Capítulo 1200 legalmente

El capítulo 1200 de One Piece («La carta de Lili») se estrena de manera oficial y gratuita este domingo 29 de noviembre de 2026 a través de MANGA Plus by Shueisha, tanto en su sitio web como en su aplicación oficial para dispositivos iOS y Android, con disponibilidad en español e inglés.

Horarios de lanzamiento y cómo leerlo al día

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a. m.

10:00 a. m. México (CDMX): 9:00 a. m.

9:00 a. m. Argentina y Chile: 12:00 p. m.

12:00 p. m. España: 4:00 p. m.

Ten en cuenta que en MANGA Plus los capítulos más recientes suelen habilitarse para lectura gratuita en su lanzamiento inicial y luego pasan a formar parte del catálogo de lectura única (o del acceso por suscripción/planes de la plataforma según la región y el historial del episodio), por lo que conviene leerlo cerca de su estreno para no perder la ventana gratuita. Al cierre del episodio se confirma que la próxima semana no hay descanso, por lo que el capítulo 1201 continuará la trama sin pausas.