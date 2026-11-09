Tras el brutal e impactante desenlace del capítulo 1198 —marcado por la terrorífica forma demoníaca de Imu, la derrota de Loki y la perturbadora transformación bestial de Luffy en el pueblo del oeste—, la comunidad de “ONE PIECE” se encuentra en máxima tensión. ¿Cuándo saldrá ahora el capítulo 1199 del manga? Aquí te lo contamos todo.

¿Cuándo se estrena oficialmente el capítulo 1199 de “ONE PIECE”?

De acuerdo con el calendario oficial de la Weekly Shōnen Jump de Shueisha, el capítulo 1199 de “ONE PIECE” se lanzará oficialmente de forma digital el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m. (hora de Perú).

Dependiendo de tu zona horaria en el mundo, el capítulo estará disponible en las primeras horas del día:

España: 16:00 h

16:00 h México, Centroamérica: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Argentina, Chile, Uruguay: 12:00 p.m.

¿Dónde leer el capítulo 1199 de forma legal y gratuita?

Podrás disfrutar del nuevo capítulo en alta calidad, de manera completamente legal y traducido al español de forma simultánea con Japón a través de la plataforma oficial:

MANGA Plus by Shueisha: La aplicación oficial y sitio web donde se publican de forma gratuita los últimos tres capítulos de la obra de Eiichiro Oda.

Cronograma de spoilers y filtraciones

Como es costumbre en la comunidad de “ONE PIECE”, antes del lanzamiento oficial en Manga Plus, el material suele filtrarse de manera anticipada. Las fechas estimadas para las próximas semanas son:

Primeros Spoilers y texto resumido: Entre el lunes 16 y el martes 17 de noviembre. Filtraciones de imágenes y paneles coreanos/japoneses: Entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre. Traducciones al español no oficiales (Scanlations): Alrededor del viernes 20 de noviembre.

¿Qué marcará el rumbo del capítulo 1199?

Las expectativas están por los cielos. Tras ver a una versión salvaje de Luffy con colmillos y cola haciendo estallar a Zaza, y con Imu retirándose apresuradamente hacia Tierra Santa tras mencionar a Nika, el capítulo 1199 deberá responder interrogantes urgentes:

¿Qué demonios le ocurrió exactamente a Luffy en el pueblo del oeste?

¿Cómo reaccionarán Sanji, Jinbe y Nami al ver el estado actual de su capitán?

¿Cuál será el destino de Loki y de la nación de los gigantes en Elbaph?

Ficha técnica