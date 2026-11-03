El manga de “ONE PIECE” continúa acaparando la atención mundial en este tramo crucial de la historia. El capítulo 1198 tiene su fecha de lanzamiento oficial fijada para el domingo 8 de noviembre de 2026 y aquí te contamos los spoilers del nuevo capítulo en donde veremos cómo sigue la batalla entre Imu, Luffy y Loki.

Spoilers “ONE PIECE 1198″

CAPÍTULO 1198: “LA ISLA DE LOS MONSTRUOS”





























FIN DEL CAPÍTULO

¡DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA!

Horarios de lanzamiento por país

Para que no te pierdas ni un solo detalle en cuanto se encuentre disponible en línea, estos son los horarios de estreno confirmados según tu zona geográfica:

España: 16:00 horas (Hora peninsular)

16:00 horas (Hora peninsular) México (CDMX): 9:00 horas

9:00 horas Argentina / Chile: 12:00 horas

12:00 horas Colombia / Perú: 10:00 horas

10:00 horas Estados Unidos (Este): 11:00 horas / (Pacífico): 8:00 horas

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

El capítulo 1197 del manga de One Piece, titulado “El amor es la defensa”, marcó un antes y un después en la historia de la obra al consagrar a Sanji en la cúspide del poder mundial. El enfrentamiento contra el caballero divino Killingham en las tierras de Erbaf escaló a un nivel completamente inesperado cuando el cocinero de los Sombrero de Paja demostró que su cuerpo, forjado entre la ciencia del Germa y la protección de su madre Sora, posee una resistencia inquebrantable frente a los ataques del Gobierno Mundial.

La pelea alcanzó su punto de ebullición cuando Killingham intentó doblegarlo utilizando su temida armadura Omen Panzer y la lanza de Longinus. Lejos de ceder, Sanji experimentó una profunda catarsis recordando a figuras clave de su vida como Zeff, Ivankov, Reiju y su madre. Este torrente emocional desencadenó un hecho sin precedentes: la primera manifestación oficial del Haki del Conquistador en Sanji. Con una combinación letal de llamas azules y una voluntad inquebrantable, el cocinero destrozó la lanza y fracturó la armadura de su rival.

El clímax del capítulo dejó una frase para la historia que validó una de las teorías más populares de los fanáticos: así como Zoro se ha consolidado como la espada que abre camino para Luffy, Sanji se alza oficialmente como su escudo definitivo. Con ambos pilares portando el Haki del Conquistador, el escenario queda completamente servido para ver cómo este golpe al bando de Imu repercutirá en el explosivo inicio del capítulo 1198.

¿Cómo leer el capítulo 1198 de forma legal?

Puedes leer el nuevo capítulo de “ONE PIECE” en cuanto salga al aire a través de los canales oficiales autorizados:

Manga Plus (by Shueisha): Disponible en su aplicación móvil para iOS y Android, así como en su sitio web oficial con traducción al español e inglés. Los tres primeros capítulos y los tres más recientes siempre están disponibles de forma gratuita.

Disponible en su aplicación móvil para iOS y Android, así como en su sitio web oficial con traducción al español e inglés. Los tres primeros capítulos y los tres más recientes siempre están disponibles de forma gratuita. Shonen Jump (Viz Media): Para lectores de habla inglesa en territorios seleccionados.

Ficha técnica