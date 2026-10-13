El manga de Eiichiro Oda se encuentra en una de sus fases más intensas en Elbaf. Tras una entrega cargada de acción, giros dramáticos y secretos revelados, los fanáticos cuentan los días para la llegada del capítulo 1196 de “ONE PIECE”. Aquí te contamos los spoilers oficiales para que puedas estar atento a todo lo que va a pasar.

Spoilers del capítulo 1196 del manga de “ONE PIECE”

CAPÍTULO 1196: «NO HAY VALOR EN UN AMOR QUE ANHELA LA MUERTE»

La portada muestra a un canguro boxeando contra Lilith y Edison.

Killingham hace aparecer la pesadilla de Sanji, la cual resulta ser Ivankov.

Killingham se fusiona con la pesadilla de Ivankov, dando como resultado una figura con el cuerpo de Kirin (con leotardo) y la cabeza de Ivankov.

Flashback al Reino Kamabakka cuando Sanji estuvo allí durante 2 años.

Sanji recuerda a Ivankov diciéndole que lo que siempre le ha faltado es “amor propio”.

De vuelta al presente. Sanji se da cuenta de algo, y la pesadilla de Ivankov desaparece.

Sanji enciende un cigarrillo.

Sanji dice: «¡Ya te lo dije, estás demasiado lleno de ti mismo, hombre-caballo!»

FIN DEL CAPÍTULO

¡DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA!

Fecha y hora de estreno oficial del capítulo 1196 de “ONE PIECE”

Para tranquilidad de los lectores, la revista Weekly Shōnen Jump no tendrá pausa programada. El capítulo 1196 de “ONE PIECE” estará disponible de forma legal y gratuita en castellano a través de Manga Plus el domingo 18 de octubre.

Horarios de estreno por país:

España: 17:00 hrs

17:00 hrs México, Colombia, Perú y Ecuador: 09:00 hrs

09:00 hrs Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 11:00 hrs

11:00 hrs Venezuela y Bolivia: 10:00 hrs

10:00 hrs Estados Unidos: 07:00 PST / 10:00 EST

Lo que dejó el capítulo 1195: Victoria de Zoro, el dolor de Brook y el dilema de Sanji

El capítulo 1195 (titulado “Punto débil”) dejó momentos decisivos en varios frentes:

Zoro arrasa con Sommers: Liberando una imponente ráfaga de Haki del Conquistador, Zoro provocó el pánico en Sommers y desató un ataque fulminante que acabó con su enemigo.

Liberando una imponente ráfaga de Haki del Conquistador, Zoro provocó el pánico en Sommers y desató un ataque fulminante que acabó con su enemigo. Brook y la Princesa Shuri (Gunko): Shuri, manipulada por Imu a través del Domi Reversi y la marca del mar profundo, rompió a llorar ante Brook. Aunque niega su pasado y afirma pertenecer a la nobleza militar de la familia Manmayer, sus lágrimas y su postura de combate delataron el fuerte vínculo que conserva con el músico de los Sombrero de Paja.

Shuri, manipulada por Imu a través del Domi Reversi y la marca del mar profundo, rompió a llorar ante Brook. Aunque niega su pasado y afirma pertenecer a la nobleza militar de la familia Manmayer, sus lágrimas y su postura de combate delataron el fuerte vínculo que conserva con el músico de los Sombrero de Paja. El misterio de Lily y Elbaf: En la habitación oculta con Robin, Chopper y Saul, se reveló que una mujer humana llamada Lily habitó en la isla siglos atrás.

En la habitación oculta con Robin, Chopper y Saul, se reveló que una mujer humana llamada Lily habitó en la isla siglos atrás. Sanji al límite contra Killingham: A pesar de conectar ataques devastadores como el Ifrit Jambe, Sanji fue superado por la regeneración y el poder de Killingham. Tras ser encarado por no poseer Haki del Conquistador y recibir un golpe crítico con la Lanza de la Vida, Sanji cayó gravemente herido mientras recordaba los consejos de Gaban, las palabras de Luffy sobre no sacrificarse por deuda y sus memorias reprimidas del Reino Kamabakka con Ivankov.

Teorías del capítulo 1196: ¿Se abre la “puerta prohibida” de Sanji?

De cara a la próxima entrega, la comunidad centra su atención en tres grandes incógnitas:

El despertar de Sanji: La barrera mental y la tendencia autodestructiva de Sanji se están rompiendo. La referencia a la “puerta prohibida” de sus recuerdos con Ivankov sugiere que podríamos ver un incremento crucial de su poder o incluso el despertar de su propio Haki del Conquistador. El rescate en West Village: Con la derrota de Sommers a manos de Zoro, la presión sobre los gigantes disminuye, abriendo paso al rescate definitivo de los niños. El secreto de Lily: Robin y Saul profundizarán en el hallazgo del cofre y la conexión de la figura legendaria de Lily con el pasado de Elbaf e Imu.

Calendario de filtraciones y spoilers del capítulo 1196

Para quienes siguen el día a día de la comunidad, las filtraciones del capítulo 1196 seguirán el calendario habitual:

Primeros spoilers y pistas: Entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre.

Entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre. Resumen completo e imágenes (Raw Scans): Entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre.

Entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre. Lanzamiento oficial en Manga Plus: Domingo 18 de octubre.

Dónde leer el manga de “One Piece” gratis y legal

Puedes disfrutar del capítulo 1196 totalmente gratis, en español y con la mejor calidad oficial a través de la aplicación o el sitio web de Manga Plus (Shueisha), disponible tanto para iOS como para Android.