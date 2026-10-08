Ya salió todo el capítulo 1195 del manga de “ONE PIECE”. Luffy y sus amigos siguen enfrentando a Imu mientras por otra parte, Roronoa Zoro está dándole ‘de su propia medicina’ a Sommers luego de haber despertado el haki del conquistador. ¿Qué pasará ahora con Sanji? Aquí te contamos todo lo que sucedió.

Capítulo 1195 de “ONE PIECE”

La historia de la portada muestra a Sanji cortándole el pelo a un caballo.

El capítulo comienza justo donde lo dejamos, y Sommers continúa gritando. El cuerpo entero de Zoro emana Haki del Conquistador y Sommers está aterrorizado; se da la vuelta y huye gritando que toda su vida se ha acabado, y Zoro como que desaparece detrás de él también, jajaja.

Sommers, gritando con la boca abierta de par en par, le dice a Zoro que se mantenga alejado, y vemos la cara de Zoro similar a aquella vez en Thriller Bark cuando estaban a punto de encargarse de Oars y él se quedó atrapado, jajaja. Luego hay una gran explosión, y la escena cambia a donde están Brook, Shuri y todos los demás.

Brook le dice a Shuri que no le hará nada y que ella estaba congelada hace solo un minuto, y Jinbei le dice a Brook que tenga cuidado. Brook le pide a Shuri que le diga quién es.

Shuri recuerda su pasado con Brook, su padre y todo lo demás, y recuerda haberle suplicado a Imu diciendo que quiere vivir. Nami dice que Shuri no está sufriendo, ella se levanta y le dice que sí a Brook. Brook dice que si ella fuera una enemiga no se sentiría así. Brook añade que no podría perdonarla por aquel día, pero pregunta si acaso ella no tenía otra opción y también fue quien sufrió.

Shuri recuerda un flashback de cuando le aplicaron el “Domi Reversi”, y ahora podemos ver a Shuri llorando. Brook le dice que se tome su tiempo, que no espera que se lo explique en pocas palabras, y le dice que debería presentarse ante ella.

Brook se presenta a ella, y ella recuerda en un flashback algo sobre Harald, algo sobre convertir a los gigantes en fuerzas militares esclavas.

Gunko/Shuri dice que pertenece a la familia Manmayer de los Nobles Mundiales y que es una hija de la milicia. Gunko recoge la espada y Brook le pregunta a qué se deben las lágrimas entonces. Brook empieza a cantar, pero ella se enfada, empuja a Brook y le dice que no se le acerque más.

Respecto a la postura de combate que ella usa con la espada, Brook le dice que fue él quien se la enseñó. Gunko niega conocer a Brook y huye, mientras Brook le grita “Princesa Shuri” por última vez.

Ahora pasamos a donde están Biblo, Chopper, Saul y Robin. Ya han abierto el cofre del tesoro, y el Búho habla sobre la humana llamada Lily que vivió en la isla hace cientos de años, y menciona que la habitación oculta en la que se encuentran ha estado allí durante cientos de años. Luego pasamos a West Village, donde vemos a Zaza y a los gigantes, junto a unas cuantas viñetas con niños pidiéndoles disculpas a sus padres y abuelos, mientras los padres les dicen que los salvarán. Road también le dice a su hermano pequeño que lo salvará.

Sin saber que Zoro ha acabado con Sommers, vemos una viñeta de Killingham, donde Killingham le dice a Zaza que vaya al puerto porque Sommers la está esperando allí.

Sanji está siendo totalmente dominado en la pelea, y molesto dice: «¡PENSAR QUE CREES QUE PUEDES GANAR MIENTRAS MIRAS HACIA OTRO LADO...! ¡¡VERDADERAMENTE VERGONZOSO!!». Killingham le pregunta a Sanji si todavía sigue en pie, mientras Sanji sangra bastante y está muy exhausto.

Killingham le dice a Sanji: «—YA ESTABAS ACABADO, ¿VERDAD?» «¡¡NO IMPORTA CUÁNTAS VECES LO INTENTES!!» «¡¡EL RESULTADO NO CAMBIARÁ!!»

Sanji usa Sky Walk e IFRIT JAMBE contra Killingham y lo rompe en pedazos. Killingham le dice que no tiene lo necesario, que no posee el “Haki del Conquistador”, y para hacer enfadar aún más a Sanji, añade: «ESO FUE REPENTINO. ESTE ES EL LÍMITE DE TU NIVEL. EL FINAL DE UN “INSECTO” ES ALGO TAN EFÍMERO...!!» «—A PARTIR DE AHORA, LOS GIGANTES DE ELBAF TAMBIÉN SE CONVERTIRÁN EN NUESTROS EXTREMOS... ¡¡Y LUEGO, TODO...!!»

Sanji lo patea de nuevo, y sus ojos siguen estando normales. Sanji vuelve a patear a Killingham, y este le dice que no importa cuántas veces lo intente, el resultado seguirá siendo el mismo, mientras llama a Sanji campesino. Killingham se cura y usa la Lanza de la Vida para atacar a Sanji, diciéndole algo sobre ser atravesado una y otra vez por una lanza que creó el mundo.

Killingham utiliza el Mazo del Trueno de Dios contra Sanji, y tras recibir ese golpe, Sanji entra de nuevo en un recuerdo con Gaban, donde lo recuerda diciéndole lo siguiente: «DEBERÍAS TENER LA APTITUD... SIN EMBARGO, POR ALGUNA RAZÓN... TIENES UNA TENDENCIA PELIGROSA A LA AUTOLESIÓN».

Sanji piensa para sí mismo qué se suponía que significaba eso, reflexionado: «...¿¡AUTODESTRUCTIVO!?». Sanji está gravemente herido, sangrando y tirado en el suelo mientras Killingham se para sobre él.

Killingham reconoce que Sanji es realmente terco y le pregunta si su cuerpo está hecho de hierro o algo así, jajaja.

Sanji piensa para sus adentros: «CONFIANZA... NO ME REFERÍA A ESO...»

«¡¡MORIR NO ES PAGAR UNA DEUDA!!» «¡¡VE!!» «¡¡DEJARÉ QUE FLOREZCAS COMO UNA FLOR DE LA MUERTE JUSTO AQUÍ...!!» «¡¡VE!!»

¿A qué hora sale el capítulo 1195 de “ONE PIECE”?

El capítulo estará disponible simultáneamente en todo el mundo a través de las plataformas oficiales. Para la comunidad hispanohablante, estos son los horarios confirmados para el estreno de este domingo 11 de octubre:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 10:00 AM

10:00 AM Chile, Venezuela, Bolivia: 11:00 AM

11:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 PM

12:00 PM España (Península): 5:00 PM

¿Dónde leer el capítulo 1195 de “ONE PIECE” gratis y legal en español?

Para apoyar el trabajo de Eiichiro Oda y disfrutar de la mejor calidad de traducción y resolución de imagen, la recomendación principal es acceder a través de los canales oficiales de la editorial Shueisha:

Manga Plus (Aplicación móvil y Web): Ofrece la lectura de los últimos tres capítulos de forma totalmente gratuita y legal. Si utilizas la app en tu teléfono o tablet, podrás leer el capítulo traducido al español en simultáneo con su salida en Japón. VIZ Media: Otra alternativa oficial para seguir los lanzamientos semanales del Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

En la portada del capítulo 1194, titulado “Todo cambia”, Barbanegra aparece obligado a escribir repetidamente por un mono calígrafo. La trama principal inicia tras el ataque previo de Zoro a Sommers; aunque este se regenera sin problemas, duda de la consistencia del espadachín al notar que no reviste sus ataques con Haki del Conquistador de forma deliberada, concluyendo que Zoro solo lo libera por instinto y en breves destellos mientras practica en pleno combate.

A pesar de las burlas de Sommers, la batalla se intensifica. Zoro intenta descifrar cómo dominar este poder, recordando reproches pasados de Scopper Gaban sobre la necesidad de esta habilidad para respaldar a un Yonko. Sommers lanza a su bestia multicabezas y proyecta sus espinas, pero las maniobras de Zoro terminan dañando la nave gigante enemiga, poniendo en peligro el transporte de los niños cautivos y desatando el pánico en el Caballero de Dios.

Buscando la clave del control, Zoro rememora su entrenamiento con Mihawk, quien le explicó que el Haki del Conquistador no se adquiere entrenando y que representa la magnitud del “uno mismo” ante la cual los débiles caen. También recuerda las palabras de Luffy, quien le aseguraba que ese poder básicamente se le escapaba por los poros. Mientras prueba distintas técnicas y corta repetidamente a Sommers, este intenta reinsertar su brazo amputado, pero para su sorpresa, la extremidad no se regenera debido al impacto residual del Haki.

Al comprender finalmente la naturaleza inalterable de este poder, Zoro se atora la bandana en la cabeza y entra en el modo Rey del Infierno, envolviendo sus espadas en llamas, auras y rayos característicos del Haki del Conquistador. El capítulo concluye con un Sommers aterrorizado y rompiendo a llorar ante el despertar definitivo del espadachín de los Mugiwaras.

Ficha técnica