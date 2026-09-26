La expectación en la comunidad del anime ha alcanzado su punto más alto. Tras semanas de intensa acción y revelaciones dentro del territorio de los guerreros legendarios, Toei Animation ha preparado el terreno para la emisión del capítulo 1180 de “ONE PIECE”. Esta entrega no solo representa un hito dentro de la transmisión semanal, sino que marcará el cierre oficial de la temporada dedicada al aclamado arco de Elbaph.

A través de las plataformas oficiales y las cadenas de televisión japonesas, se han ratificado los horarios globales para que la audiencia internacional pueda disfrutar del simulcast sin perder de vista los eventos decisivos que redefinirán el viaje de Monkey D. Luffy y los Mugiwaras.

Hora confirmada de estreno del capítulo 1180 de “ONE PIECE”

El episodio 1180 se emitirá este domingo 27 de septiembre. Los fanáticos podrán acceder al capítulo a través de Crunchyroll, la plataforma oficial encargada de la distribución del anime con subtítulos en español y diversos idiomas.

Dependiendo de la zona geográfica, los horarios confirmados para el lanzamiento quedan distribuidos de la siguiente manera:

México, Costa Rica, Guatemala y El Salvador: 09:00 AM

09:00 AM Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00 AM

10:00 AM Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Paraguay: 11:00 AM

11:00 AM Argentina, Chile y Uruguay: 12:00 PM

12:00 PM España (Península): 17:00 PM

17:00 PM Estados Unidos: 8:00 AM (Hora del Pacífico) / 11:00 AM (Hora del Este)

Es recomendable verificar la plataforma de streaming minutos antes del horario estipulado, ya que la carga del servidor durante los estrenos de alto impacto suele requerir una actualización de página por parte de los usuarios.

¿Qué pasará en el episodio 1180? Análisis del adelanto

El avance oficial publicado por Toei Animation anticipa una atmósfera sumergida en el caos y la desesperación, alejando por completo a Elbaph de la majestuosidad tranquila que la caracterizaba en sus inicios. Bajo el título “Elbaph en desesperación - El pacto diabólico, ‘Domi Reversi’”, la trama escalará a un punto de no retorno.

Entre las secuencias clave mostradas en la vista previa destacan los siguientes puntos:

La metamorfosis de Gunko: El enemigo adopta una aterradora forma demoníaca, desplegando alas oscuras y desatando una plaga incesante de criaturas monstruosas que emergen de la tierra para atacar la isla. Los Sombrero de Paja acorralados: Usopp y otros integrantes de la tripulación permanecen capturados, incapaces de liberarse en medio del constante avance enemigo. El contragolpe de los Gigantes: Enfurecidos por la profanación de su territorio, la tripulación de los Gigantes (Giant Pirate Crew) inicia una embestida directa contra los Caballeros de Dios (Knights of God). Dominio de la oscuridad: Una sombra de opresión cubre los cielos de Elbaph mientras se lleva a cabo un ritual de poder denominado Domi Reversi, el cual amenaza con cambiar las reglas del combate para siempre.

La trascendencia de este cierre de temporada

El arco de Elbaph ha sido catalogado por la crítica y los seguidores como uno de los pilares narrativos fundamentales dentro de la saga final de “ONE PIECE”. La participación de los Caballeros de Dios y el choque ideológico en la tierra ancestral de los gigantes no solo ponen a prueba la determinación de Luffy, sino que alteran de manera directa el equilibrio de poder en todo el mundo.

Con este episodio 1180, Toei Animation culmina un bloque televisivo caracterizado por altos estándares de animación, preparando el escenario para las futuras batallas que aguardan a la tripulación en su camino definitivo hacia el legendario tesoro de Gol D. Roger.

Ficha técnica del episodio 1180