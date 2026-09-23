El anime adaptado por Toei Animation y basado en la obra maestra de Eiichiro Oda llega a uno de sus hitos más esperados de la temporada. Con la revelación del avance oficial, la comunidad otaku global se prepara para presenciar el estreno del capítulo 1180 de “ONE PIECE”, una entrega decisiva que marcará el desenlace y cierre de temporada para el aclamado arco de Elbaph.

Fecha y hora de transmisión internacional

El esperado episodio 1180 se estrenará simultáneamente en todo el mundo este domingo 27 de septiembre. Los fanáticos podrán disfrutarlo a través de la plataforma de transmisión Crunchyroll y canales oficiales según los siguientes horarios adaptados a cada región:

España: 10:00 AM (Península)

10:00 AM (Península) México, Colombia, Perú y Ecuador: 02:00 AM / 09:00 AM (según emisión en simulcast)

02:00 AM / 09:00 AM (según emisión en simulcast) Argentina, Chile y Uruguay: 04:00 AM / 11:00 AM

04:00 AM / 11:00 AM Estados Unidos: 9:00 AM (PDT) / 12:00 PM (EDT)

Un avance que anticipa la desesperación total

El tráiler de vista previa revela una producción visual impactante, donde la atmósfera épica de la isla de los gigantes queda sumida en la oscuridad más profunda. La narrativa del adelanto anticipa giros argumentales críticos para la tripulación del Sombrero de Paja y sus aliados.

Entre las secuencias principales mostradas en el avance destacan:

La transformación de Gunko: El enemigo adopta una aterradora apariencia demoníaca, desatando una plaga incesante de criaturas monstruosas que amenazan con destruir todo a su paso. Los Sombrero de Paja en peligro: Integrantes de la tripulación como Usopp permanecen acorralados en medio de la creciente embestida enemiga. La furia de la Tripulación de los Gigantes: Ante la inminente destrucción de su hogar ancestral, los guerreros de Elbaph unen sus fuerzas para plantar cara a la amenaza de los Caballeros de Dios. Dominio de la oscuridad: El título oficial anunciado para este episodio, “Elbaph en desesperación - El pacto diabólico, ‘Domi Reversi’”, promete un choque estratégico sin precedentes que redefinirá el equilibrio de poder en la isla.

El impacto estratégico del capítulo 1180

Este capítulo no solo pone fin a la primera etapa televisiva del arco de Elbaph, sino que establece los cimientos para el próximo bloque de la saga final. Con la animación de alta calidad que Toei Animation ha desplegado en los combates más recientes, la resolución del conflicto entre los Caballeros de Dios, los gigantes y la tripulación de Monkey D. Luffy promete ser un espectáculo visual decisivo camino al codiciado “ONE PIECE”.

Ficha técnica del capítulo 1180 de “ONE PIECE”