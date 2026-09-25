“One Piece” es una de las franquicias más longevas y populares. Además del manga creado por Eiichirō Oda y el anime de Toei Animation, cuenta con varios proyectos y productos. El live action de Netflix protagonizado por Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero y Taz Skylar, y que estrenará su tercera temporada en algún momento del 2027 es uno de ellos. La nueva entrega de la serie adaptará el icónico arco del reino desértico de Alabasta, por lo tanto, los protagonistas se embarcarán en la misión de ayudar a su aliada, la princesa Nefertari Vivi, a salvar su tierra natal.

Otro proyecto de la franquicia llegará el 29 de septiembre de 2026 a Netflix. Se trata de “LEGO One Piece”, especial de dos partes que reimagina las primeras temporadas de la serie live-action en versión LEGO y se centra en la forma en que Usopp le cuenta las aventuras de la Tripulación Sombreros de Paja a Tony Tony Chopper, quien fue el último en unirse al grupo.

También está en la lista, “One Piece Card Game”, un juego oficial de cartas coleccionables creado por Bandai. Además de ser un juego de estrategia, estas cartas se han vuelto muy populares para coleccionar debido a sus diseños exclusivos. Estas cartas se lanzan periódicamente desde 2022 y en septiembre de 2026 anunció la prohibición de una importante carta.

Dracule Mihawk, apodado "Ojos de Halcón", es un pirata de fama mundial y el espadachín más fuerte del mundo en el universo del anime y manga "One Piece" (Foto: Toei Animation)

ESTA CARTA DE “ONE PIECE” ESTARÁ PROHIBIDA A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE

El 24 de septiembre de 2026, la cuenta oficial de “One Piece Card Game” reveló una actualización en su lista de cartas prohibidas (Banlist), que busca garantizar que los torneos no estén dominados por cartas individuales. Cartas de personajes como Nami, Gecko Moria y Trafalgar Law son parte de la Banlist.

¿Quién se suma a la lista? Se trata de uno de los Siete Guerreros del Mar. La única carta prohibida es la versión OP14-020 de Dracule Mihawk, una carta de Líder verde. La misma que ya no estará permitida en partidas competitivas.

¿Por qué la prohibieron? De acuerdo con el comunicado de Bandai, con la llegada de las expansiones más recientes se descubrieron combinaciones alrededor de Mihawk más poderosas de lo que se había anticipado. Mihawk tiene el atributo Slash (Corte) y gana +1000 de Poder si el Líder oponente también tiene dicho atributo. Lo que le da una ventaja inherente.

La prohibición de esta carta entrará en vigor oficialmente el 12 de octubre de 2026 y según Bandai tiene el objetivo de mantener un entorno competitivo equilibrado.

¿Tendrá un reemplazo? Asimismo, Bandai anunció que lanzará una versión corregida y más débil de la carta: P-163 Dracule Mihawk. Esta nueva versión conservará sus estadísticas de vida y poder, pero perderá el bono de +1000 de ataque contra otros líderes Slash y verá modificada su habilidad para reactivar cartas de energía.

La carta afectada es el líder verde Dracule Mihawk (OP14-020), ya que restringe significativamente la viabilidad de las cartas de Líder con el atributo (Slash) (Foto: Bandai)

CARTAS PROHIBIDAS DE “ONE PIECE CARD GAME”

Ninguna de estas cartas se puede incluir en un mazo para torneos oficiales:

Dracule Mihawk (OP14-020)

Charlotte Pudding (OP06-047)

Gecko Moria (OP06-086)

Trafalgar Law (ST10-001)

Nami (OP03-040)

Reject (OP06-116)

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