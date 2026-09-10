¡Ya tenemos todo el capítulo 1193 del manga de “ONE PIECE”! En estos momentos, Luffy se está viendo cara a cara contra el demonio Imu mientras Scopper Gabán y Hajrudin tratan de frenar la masacre que está viviéndose en el inframundo de Elbaph. ¿Qué pasó ahora en este capítulo? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1193 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “todavía estoy practicando”.

En la portada tenemos a King enseñándole a unos tanukis la lucha libre con medias.

El capítulo inicia en el preciso momento del ataque de Luffy y Loki combinados que ha dejado una explosión enorme y rayos saliendo de la parte del árbol de Adán que recibió el golpe.

Loki, Hajrudin y Usopp están completamente sorprendidos de lo que le hizo Luffy a Imu puesto que no se esperaban que este consiguiera interponerse a ese ataque tan extremo de Loki.

“Dios mío, ese maldito mocoso luego de ser herido de muerte y haciendo esto... ¿qué carajos tiene en la cabeza?”, dice Gabán sorprendido puesto que el árbol de Adán está temblando demasiado.

“Sí, esta es la primera vez que he conseguido presenciar algo como esto en toda mi vida. Jamás había visto al árbol de Adán tan dañado a como está en estos momentos”, acota Hajrudin completamente sorprendido.

Luffy aparece al costado de Loki y le grita “Oye, ese bastardo se va a levantar de una u otra forma, ¿no? Maldición, tenemos que llenarlo de golpes antes de que consiga levantarse como viene haciendo”.

Loki dice “tienes razón, es ahora o nunca” y Luffy se dispone a atacar pero algo lo sorprende de la nada. Loki está cambiando su forma por completo pero lo que en verdad sucedió es que, mientras Luffy estaba en pleno camino, su cuerpo dejó de responde y empezó a caer al suelo.

Gabán se preocupa pero Luffy se da un golpe muy fuerte de lleno contra el suelo, haciendo que Usopp grite por él ya que no entiende qué pasó.

Loki ha empezado su transformación a su forma híbrida y esta todavía se mantiene en sombra pero el propio Loki comienza a gritar burlándose de Luffy.

“¡Gwahahaha, haz alcanzado tu límite! ¡Yo lo voy a fulminar a ese maldito, quédate ahí tirado y descansa!”, grita Loki pero Luffy en el suelo se da cuenta de algo.

“Esto es extremadamente malo, el sonido de mi corazón está regresando a la normalidad”, dice a lo que Hajrudin, a un costado, no entiende qué pasa y le pregunta a Luffy si está bien.

Nuestro capitán le responde diciendo “¡Carajo no no no, esto es muy malo! ¡Si mi cuerpo regresa al estado normal, las heridas que he tenido en la pelea también regresarán y no podré hacer nada! ¡Ya no siento que pueda pelear contra todo!”, grita Luffy mientras vemos que Imu sale ileso y extremadamente molesto.

“¡Maldita sea detente! Para solamente por un momento hasta que pueda vencerlo”, grita Luffy que está tratando de frenar a su corazón para que no vuelva a su estado base y esto sorprende a Hajrudin que no entiende lo que sucede.

En el otro lado donde estaban los Mugiwaras, vemos que Brook está completamente sorprendido.

“¡Dios, estoy temblando de nervios! ¡Ese fue un golpe extremadamente inmenso y fuerte! ¡No lo puedo creer!”, grita Brook luego de ver el ataque de Luffy.

Jimbe está preocupado y se pregunta si deberían ir a ver a Luffy porque no saben si está bien o no a lo que Nami dice que deberían pero no entiende cuál era el plan que tenía en mente Usopp y Franky tampoco lo entiende.

Gunko está completamente descongelada y comienza a toser haciendo que Brook salte de emoción.

“¡Princesa Shuri! ¿Has recuperado la conciencia? ¡Vamos confiesa! ¿Quién eres tú?”, dice Franky y Brook le dice “Tranquilo, ella estaba casi en su último aliento y no creo que pueda moverse después de todo lo que ha pasado” mientras vemos que Gunko comienza a abrir los ojos mientras tose.

En la librería del búho, los otros Mugiwaras siguen caminando siguiendo a Biblo a un cuarto secreto que nadie conocía en Elbaph.

“En otras palabras, Biblo dice que este cofre contiene unos mensajes y artículos que han pasado de generación en generación desde los abuelos de Biblo”, dice Chopper traduciendo el mensaje del búho.

“Ohhh, generación tras generación. ¡Qué lo abra de una vez!”, dice Saúl y Robin se pregunta desde cuánto tiempo tendrá guardada historia ahí.

Biblo aparece para mostrarles el cofre que estaba cubierto de ramas y Robin se pregunta “Espera, si lo que está en ese cofre era dirigido a ti, ¿no sería mejor abrirlo después de que termine esta pelea?” y Biblo grita, haciendo que Chopper también se exalte. “¡No! Es ahora mismo, este es el momento específico para abrirlo!”.

En la villa principal, los gigantes están gritando por todo lo que está pasando.

“¡Qué carajos está pasando! ¡Un terremoto y lodo cubriendo la villa, esto es algo que jamás había pasado!”, gritan. “¿Qué clase de pecado hemos hecho en Elbaph para que una desgracia como esta pase? ¿Lo que hizo el Rey Harald terminó siendo un error al final de todo?”, dicen y le gritan a Jarul. “¡Rey Jarul! ¿Acaso el Rey Harald se equivocó cuando se sometió ante el Gobierno Mundial? ¡Él instó al país a que ya no le enseñáramos a los niños a pelear!”.

Jarul se molesta y le dice “¿Y acaso habría sido mejor que nos hubiésemos quedado donde estábamos y hubiésemos vividos odiados por el Gobierno Mundial?” pero los gigantes tratan de responder “¡Señor pero esta tragedia que estamos viviendo...!” mientras es interrumpido por Jarul que le dice “¿Acaso estás diciendo que la razón por la que está pasando esto es por culpa de Harald?” cuando de la nada, desde el cielo se escucha algo.

“¡Gegiagiagia acabo de escuchar palabras sin sentido por aquí! ¡Gababa qué pensamiento tanto tonto! ¿Cuál es la razón por la que peleamos? ¡No existe en absoluto! ¡No importa el momento, si Elbaph es incapaz de repeler a unos cuántos demonios, ¡entonces nuestro destino es perecer tarde o temprano! ¡Entonces no se queden y peleemos!”, gritan Dorry y Brogy mientras vemos cómo estos se abalanzan cortándole el brazo a Zaza, la diosa de la lluvia para tratar de salvar a los niños.

“¡Atrapen a los niños!” grita Oimo mientras algunos niños caen al suelo y Zaza los mira enojados.

“¡Vamos a traerlos de regreso bien pase lo que pase! ¡Tengan por seguro qué es lo que está pasando aquí!”, grita Dorry muy molesto mientras prosigue lanzando su discurso de guerra “¡Esta criatura es como los monstruos que ustedes vieron momentos atrás! ¡Es la creación que nace del miedo y la imaginación de alguien! ¡No va a morir pero si derrotamos al usuario que los creó desaparecerá! ¡Mugiwara no Luffy y sus amigos junto a Loki están peleando contra los demonios en este momento! ¿Entendido? ¡Si los niños son atrapados, entonces el propósito por el que los Mugiwaras y los demás están peleando dando la vida será en vano! ¡Vamos a detener a esta gigante cueste lo que cueste!” haciendo que todos griten de emoción.

“¡Tenemos una chance para la victoria!” gritan los gigantes y se abalanzan a pelear todos contra Zaza.

“¡Wahahha! Ese pequeño rayo de esperanza es increíble. ¡Incluso cuando no tienen ni una chance de ganar esta pelea!” dice Killingham pero Sanji le mete una tremenda patada en el estómago con el factor linaje activado mientras le dice “¡Pues entonces todo depende de mi!” y los ojos de Killingham se ponen blancos.

En otro lado, Sommers siente algo, levanta su espada maldita y lanza un ataque a un cerro que estaba a su costado.

“¡Maldita sea! Ese bastardo de Killingham tenía una simple misión que era secuestrar a esos niños. ¿Cuánto tiempo más le tardará hacer una misión tan sencilla como esa? Maldición, qué problema más fregado. Me hacen cortar partes de inocentes árboles con la legendaria espada de la ira. Ahora mira cómo estás oye espadachín de bajo nivel. Así como esos árboles vas a terminar. ¡Ese es tu destino!”, le dice Sommers a Zoro que solo lo mira.

“¿Todavía no te das cuenta, verdad? Incluso si no demuestras alguna emoción...”, dice Sommers mientras chaquea los dedos y las espinas comienzan a aparecer.

“¡Estás completamente derrotado! ¡Eres como una pobre ranita tratando de atrapar a una serpiente! No... me estoy equivocando, es mucho más alejado que eso. Mis espinas son mucho más duras que el acero y ni bien te toquen, voy a disfrutar viéndote sufrir y suplicar que pare. ¡Uy cuando te escuche gritar “Ohh, me duele” y luego las espinas comiencen a entrar en ti será increíble! Luego las espinas comenzarán a atravesarte y las que tienes atrás tuyo empezarán a clavarse en ti y si tratas de escaparte primero te tocarán la cara, después tus brazos y al final se clavarán por tus piernas Gahahaha!”, grita Sommers riéndose de manera pervertida.

“¡En otras palabras, ya eres prácticamente mío! ¡Estás muerto Roronoa!”, grita Sommers pero esto le importa muy poco a Zoro que dentro de las espinas comienza a pensar.

“Uhmmm en otras palabras, si combino lo que ese viejo dijo y Loki también contó, estos tipos pueden regenerarse si los corto en piezas”, piensa Zoro mientras recuerda las palabras de Loki y Harald.

“Eso dijo mi padre, apunta tu ataque final aquí”, señalándose Loki el corazón y las palabras de Harald en su flashback, “él apuntó directamente a su corazón, aquí”, a lo que Zoro sigue pensando y recuerda el corazón de acero de Sommers y este último sigue insultando a Zoro porque no le hace caso.

“¡Oye tarado no me escuchas! ¿Ves esto no? Gram, la espada de la ira, aumenta su fuerza conforme el enojo del que la porta en ese momento”, grita Sommers que baja y le dice a Zoro que va a desaparecer las espinas pero se burla de él diciéndole que tenga cuidado puesto que aunque no las vea, las espinas siguen siendo reales.

Esto a Zoro no le importa puesto que sigue pensando y Sommers revienta en cólera que se manda directamente a atacarlo.

“Gyahaha esa maldita expresión que quiero ver cuando ya no tengas escapatoria, quiero ver la frustración en tu cara. ¡Has sido sentenciado a perecer aquí mismo!”, grita Sommers levantando su espada pero Zoro piensa “si fuese haki de armadura, podría cubrirla en mi espada pero....” cuando de la nada, todas las espinas se rompen y vuelan por todo el lugar haciendo que Sommers se sorprenda y vea una sombra demoníaca de Zoro yendo directamente hacia Sommers cuando la espada de Zoro consigue darle y llega a tocar su corazón.

El ataque de Zoro le da de lleno a Sommers que no entiende cómo y el lugar retumba con sus gritos de dolor.

“¡Aaaaaaaaaaaaah carajo eso dolió demasiadoooooooooooo! ¡Ese bastardo es extremadamente peligroso!”, grita Sommers entre lágrimas con lo que finalizamos el capítulo 1193 del manga de “ONE PIECE” con las palabras de Zoro “fallé, parece que no funcionó de esta forma... perdóname, todavía estoy practicando”.

La próxima semana, no habrá manga.

Horarios de estreno del capítulo 1193 según tu país

Para no perderte el estreno minuto a minuto en las plataformas oficiales, estos son los horarios de salida programados para este domingo 13 de septiembre en los distintos países de habla hispana:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala: 09:00 AM

09:00 AM Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 AM

10:00 AM Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana: 11:00 AM

11:00 AM Argentina, Uruguay, Paraguay: 12:00 PM

12:00 PM España: 05:00 PM

¿Dónde leer el capítulo 1193 de “ONE PIECE” de forma legal y gratis?

El nuevo capítulo estará disponible de manera gratuita y simulcast en español en las plataformas oficiales de la editorial:

Manga Plus (Shueisha): La aplicación y sitio web oficial donde puedes leer los tres últimos capítulos de forma completamente legal y en alta resolución.

La aplicación y sitio web oficial donde puedes leer los tres últimos capítulos de forma completamente legal y en alta resolución. VIZ Media: Disponible en territorios seleccionados con traducción oficial al inglés.

¿Qué pasó en el anterior capítulo del manga de “ONE PIECE”?

Tras el brutal choque del capitulo anterior, Imu intenta recuperar terreno utilizando habilidades defensivas superiores. Frente a una ráfaga inicial de Luffy en Gear 5 con Gomu Gomu no Kraken Gatling, Imu manifiesta armas legendarias para protegerse y despliega el “Escudo de la Vaciedad” (Shield of Emptiness). Al intentar romperlo con fuerza bruta, Luffy queda retenido y termina con la mano sangrando por el tremendo impacto.

Al ver la abrumadora diferencia de poder y la peligrosidad del soberano, Scopper Gaban le grita desesperado a Luffy que deben retirarse y huir, argumentando que no tiene sentido seguir peleando en esas condiciones. Es en ese instante cuando la situación da un giro emocional: Usopp aparece sorpresivamente sobre el hombro del gigante Hajrudin para frenar la idea del escape. En un emotivo discurso, el tirador de los Sombrero de Paja proclama que no pueden abandonar a Elbaph ni a los gigantes que tanto los han ayudado. Usopp añade firme que no le importa si la gente ve a Luffy como la reencarnación de Nika, Joy Boy o Gol D. Roger; para ellos él es simplemente su capitán, y jamás perdonarán a nadie que intente arrebatarle su libertad con el pretexto de salvar a la isla.

Con los ánimos encendidos y renovados, Luffy decide llevar a cabo una de sus alocadas tácticas en Gear 5 e idear una combinación mortal junto a Loki. Luffy se adhiere directamente al enorme martillo de Loki, Ragnir, permitiendo que el príncipe gigante lo impulse a toda velocidad envuelto en una descarga masiva de rayos.

Aprovechando el impulso cinético y la electricidad del ataque de Loki, Luffy ejecuta el Gomu Gomu no Dawn Thor Bullet. El devastador impacto es tan violento que logra perforar por completo el “Escudo de la Vaciedad” de Imu. El capítulo concluye con una escena impactante: Imu es proyectado hacia atrás, escupiendo sangre, con los ojos en blanco y perdiendo plumas de sus alas oscuras, mostrando por primera vez heridas directas frente a la alianza.

Ficha técnica del capítulo 1193 de “ONE PIECE”