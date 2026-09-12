La tensión en la isla de los gigantes alcanza su punto máximo. El anime de “ONE PIECE” continúa con su arco de Elbaph y el capítulo 1178 promete momentos decisivos tras las amenazas que acechan la tierra sagrada. A continuación, te contamos todos los detalles del próximo estreno, el horario de emisión y el avance oficial.

Hora de estreno de “ONE PIECE” 1178 en Latinoamérica

El episodio se emite primeramente en la televisión japonesa a través de Fuji TV y, pocas horas después, se habilita en las plataformas de streaming globales. A continuación, consulta el horario de estreno estimado según tu país:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua: 09:00 AM

09:00 AM Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 AM

10:00 AM Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 11:00 AM

11:00 AM Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 12:00 PM

12:00 PM España: 05:00 PM (Hora peninsular)

¿Dónde ver el capítulo 1178 de One Piece en español?

La plataforma oficial encargada de la distribución simulcast de One Piece a nivel global es Crunchyroll.

Para disfrutar del capítulo en alta definición y con subtítulos en español tan pronto como se estrene en Japón, es necesario contar con una suscripción activa (plan Fan o Mega Fan). Además, en determinados países y regiones seleccionadas, el anime también se encuentra disponible en el catálogo de Netflix, aunque con ventanas de emisión que pueden variar según la localización.

¿De qué trata el episodio 1178 de One Piece?

De acuerdo con el adelanto oficial titulado “Proteger la historia y el futuro: Robin y Gaban van al ataque”, los Caballeros de los Dioses (Knights of God) utilizan tácticas despiadadas tomando a niños como rehenes en Elbaph.

Ante esta crítica situación y con el tiempo corriendo en contra, Jarul se ve acorralado a tomar una decisión extrema, mientras la contraofensiva se prepara para proteger el legado y el futuro de la isla.

Ficha Técnica: One Piece – Episodio 1178